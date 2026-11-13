El Corona Capital dispara 28.8% las reservas de Airbnb y consolida el turismo musical en México

De hecho, esta misma dinámica abrió una oportunidad de negocio y es por ello que Airbnb se alió a Live Nation y a Ocesa para ofrecer diferentes experiencias dentro del festival, como recorrido detrás de escena, acceso al festival antes de la apertura de puertas, una sesión privada con el grupo CLUBZ y experiencias gastronómicas.
Sin embargo, el festival no es el único evento musical en que se reflejan estos comportamientos. En 2025, durante los conciertos de Bad Bunny, la Ciudad de México, las búsquedas de alojamiento por parte de viajeros nacionales para las fechas de los conciertos en el Estadio GNP (del 10 al 21 de diciembre de 2025) aumentaron un 115%, según datos de Booking.com.
Por su parte, Airbnb reportó que la residencia musical ’No Me Quiero Ir De Aquí', que hizo el artista en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, del 11 de julio al 14 de septiembre de ese mismo año, provocó un alza de más de un 140% en las búsquedas de alojamiento en relación al mismo periodo de 2024.
Los principales países con mayor aumento en búsquedas para viajar en las fechas en que se realizó dicho evento fueron Estados Unidos, Puerto Rico, España, México, Canadá, Colombia, República Dominicana, Chile, Francia y Ecuador.
Y aunque podría pensarse que esto solo se concentra en grandes urbes, el caso de Chayanne demostró que no es así. Otro caso icónico fue el concierto del también puertorriqueño Chayanne en Los Mochis, Sinaloa, ante más de 16,000 personas que generó una ocupación hotelera del 100% y una derrama económica superior a los 6,950,000 pesos.
En este sentido, la secretaria de Turismo del estado, Mireya Sosa Osuna, destacó que, según datos de la Asociación de Hoteles y Moteles del Norte de Sinaloa, las 1,800 habitaciones de la ciudad estuvieron ocupadas. De estas, 1,000 fueron generadas la misma noche del concierto y 500 desde una noche previa, además de que Airbnb también tuvo un incremento de hospedaje.