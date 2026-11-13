El Corona Capital dispara 28.8% las reservas de Airbnb y consolida el turismo musical en México

Respecto a zonas de la ciudad, el área Oriente (donde está el Estadio GNP) ganó 0.8 puntos porcentuales en participación de noches reservadas y 2.1 puntos porcentuales en búsquedas frente a 2025, mientras que los alrededores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) concentran la mayor participación de búsquedas de alojamiento para las fechas del festival, con 13.8%, un punto porcentual por encima de lo registrado en 2025.

Para Christopher Evans, CEO de la empresa de hospitalidad, Collinson International, este comportamiento se debe a que “la creciente base global de aficionados está dispuesta a viajar para asistir a eventos deportivos y musicales icónicos en busca de experiencias inolvidables y está preparada para gastar de forma significativa para hacer que su viaje sea aún más especial”.

Los datos de Collinson International revelan que los aficionados mexicanos destinan, en promedio, 850 dólares por viaje musical, y el 28% gasta más de 1,000 dólares. Asimismo, este hábito también se refleja en viajeros de otros estados, especialmente de San Luis Potosí, que mostró el mayor incremento con 88% en este rubro; Guadalajara, que registró un crecimiento de 71% en noches reservadas frente a 2025; Monterrey, que creció un 26.4% en noches reservadas, según Airbnb.

Corona Capital, Bad Bunny y Chayanne, casos que incentivan el hospedaje en plataformas

En la edición de 2025, el Corona Capital reunió a más de 236,000 asistentes durante sus tres días y generó una derrama económica estimada de 730.5 millones de pesos, una buena parte a través del turismo de eventos, pues el 40% de los asistentes viajó desde otras ciudades o países, reuniendo a personas de más de 30 nacionalidades.

Eso sí, los millennials son de las generaciones objetivo, pues el 34% de las reservaciones hechas por viajeros en grupo cuentan con una edad entre los 30 y 39 años, mientras que los viajeros en edades de 25 a 29, representan el 20.8% de las reservaciones confirmadas.