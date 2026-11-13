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El Corona Capital dispara 28.8% las reservas de Airbnb y consolida el turismo musical en México

Los millennials lideran el 34% de las reservaciones grupales, convirtiendo a los festivales musicales en un motor de derrama económica superior a los 730 millones de pesos.
vie 13 noviembre 2026 02:30 PM
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Fans disfrutan de la atmósfera durante el tercer día del Corona Capital 2023 en el Autódromo Hermanos Rodríguez
Los aficionados mexicanos destinan, en promedio, 850 dólares por viaje musical, y el 28% gasta más de 1,000 dólares. (Medios y Media/Getty Images)

Viajar ya no solo significa visitar lugares nuevos, sino también tener nuevas experiencias, como conciertos o eventos deportivos, los cuales elevan las reservas en las plataformas de hospedaje, especialmente cerca de los recintos en donde se realizan estos eventos y la temporada de festivales en Ciudad de México es muestra de ello.

De acuerdo con datos de Ipsos, más del 40% de los viajeros mexicanos consideraba asistir a algún evento como parte de sus planes de viaje. Entre sus principales motivaciones destacan los conciertos de artistas específicos (41%) y los festivales musicales (40%), una tendencia que queda demostrada con el Corona Capital 2026, el cual se llevará a cabo del 20 al 22 de noviembre, fechas en las que ya Airbnb registró un crecimiento del 28.8% frente a un fin de semana regular, según cifras que la empresa compartió a Expansión.

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Respecto a zonas de la ciudad, el área Oriente (donde está el Estadio GNP) ganó 0.8 puntos porcentuales en participación de noches reservadas y 2.1 puntos porcentuales en búsquedas frente a 2025, mientras que los alrededores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) concentran la mayor participación de búsquedas de alojamiento para las fechas del festival, con 13.8%, un punto porcentual por encima de lo registrado en 2025.

Para Christopher Evans, CEO de la empresa de hospitalidad, Collinson International, este comportamiento se debe a que “la creciente base global de aficionados está dispuesta a viajar para asistir a eventos deportivos y musicales icónicos en busca de experiencias inolvidables y está preparada para gastar de forma significativa para hacer que su viaje sea aún más especial”.

Los datos de Collinson International revelan que los aficionados mexicanos destinan, en promedio, 850 dólares por viaje musical, y el 28% gasta más de 1,000 dólares. Asimismo, este hábito también se refleja en viajeros de otros estados, especialmente de San Luis Potosí, que mostró el mayor incremento con 88% en este rubro; Guadalajara, que registró un crecimiento de 71% en noches reservadas frente a 2025; Monterrey, que creció un 26.4% en noches reservadas, según Airbnb.

Corona Capital, Bad Bunny y Chayanne, casos que incentivan el hospedaje en plataformas

En la edición de 2025, el Corona Capital reunió a más de 236,000 asistentes durante sus tres días y generó una derrama económica estimada de 730.5 millones de pesos, una buena parte a través del turismo de eventos, pues el 40% de los asistentes viajó desde otras ciudades o países, reuniendo a personas de más de 30 nacionalidades.

Eso sí, los millennials son de las generaciones objetivo, pues el 34% de las reservaciones hechas por viajeros en grupo cuentan con una edad entre los 30 y 39 años, mientras que los viajeros en edades de 25 a 29, representan el 20.8% de las reservaciones confirmadas.

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De hecho, esta misma dinámica abrió una oportunidad de negocio y es por ello que Airbnb se alió a Live Nation y a Ocesa para ofrecer diferentes experiencias dentro del festival, como recorrido detrás de escena, acceso al festival antes de la apertura de puertas, una sesión privada con el grupo CLUBZ y experiencias gastronómicas.

Sin embargo, el festival no es el único evento musical en que se reflejan estos comportamientos. En 2025, durante los conciertos de Bad Bunny, la Ciudad de México, las búsquedas de alojamiento por parte de viajeros nacionales para las fechas de los conciertos en el Estadio GNP (del 10 al 21 de diciembre de 2025) aumentaron un 115%, según datos de Booking.com.

Por su parte, Airbnb reportó que la residencia musical ’No Me Quiero Ir De Aquí', que hizo el artista en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, del 11 de julio al 14 de septiembre de ese mismo año, provocó un alza de más de un 140% en las búsquedas de alojamiento en relación al mismo periodo de 2024.

Los principales países con mayor aumento en búsquedas para viajar en las fechas en que se realizó dicho evento fueron Estados Unidos, Puerto Rico, España, México, Canadá, Colombia, República Dominicana, Chile, Francia y Ecuador.

Y aunque podría pensarse que esto solo se concentra en grandes urbes, el caso de Chayanne demostró que no es así. Otro caso icónico fue el concierto del también puertorriqueño Chayanne en Los Mochis, Sinaloa, ante más de 16,000 personas que generó una ocupación hotelera del 100% y una derrama económica superior a los 6,950,000 pesos.

En este sentido, la secretaria de Turismo del estado, Mireya Sosa Osuna, destacó que, según datos de la Asociación de Hoteles y Moteles del Norte de Sinaloa, las 1,800 habitaciones de la ciudad estuvieron ocupadas. De estas, 1,000 fueron generadas la misma noche del concierto y 500 desde una noche previa, además de que Airbnb también tuvo un incremento de hospedaje.

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