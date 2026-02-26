Del Vive Latino al Corona Capital 2026: cuánto cuesta ir a todos los grandes festivales en México

Acudir a un concierto o festival musical es uno de los grandes placeres de la vida joven y adulta. Sin embargo, cada vez se requiere más dinero para asistir a todas las presentaciones que despiertan interés año tras año.

Por ejemplo, acudir a los siete principales festivales de Ocesa —Tecate Emblema, EDC, Arre, Pulso GNP, Corona Capital, Coca Cola Flow Fest y Vive Latino— puede costar alrededor de 26,000 pesos.

Si el año pasado los boletos ya estaban elevados, para este 2026 la tendencia no cambiará: se espera un aumento de al menos 3.69%, equivalente a la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al cierre de 2025.

Para este ejercicio se consideraron los precios ya publicados de los festivales de este año. Para aquellos cuya información aún no estaba disponible, se utilizaron los precios del año pasado ajustados por la inflación con el fin de obtener un estimado aproximado.

Se incluyeron únicamente los precios finales del abono general, es decir, aquel que da acceso a todos los días del festival, con el objetivo de calcular de manera más precisa un promedio de lo que se gasta. Cabe destacar que este ejercicio no contempla otros gastos como bebidas, estacionamientos, hospedajes y souvenirs de los eventos.