Revista Digital
Finanzas Personales

Del Vive Latino al Corona Capital: ir a los 7 grandes festivales costará hasta 93 mil pesos

Con abonos generales el gasto ronda los 26 mil pesos con cargos incluidos, pero las experiencias VIP en los principales eventos de Ocesa pueden superar los 90 mil pesos en 2026.
jue 26 febrero 2026 05:55 AM
Del Vive Latino al Corona Capital 2026: cuánto cuesta ir a todos los grandes festivales en México
El auge de la música en vivo avanza junto con precios que vuelven más exclusivo el acceso a los grandes festivales. (Foto: Medios y Media/Getty Images)

Acudir a un concierto o festival musical es uno de los grandes placeres de la vida joven y adulta. Sin embargo, cada vez se requiere más dinero para asistir a todas las presentaciones que despiertan interés año tras año.

Por ejemplo, acudir a los siete principales festivales de Ocesa Tecate Emblema, EDC, Arre, Pulso GNP, Corona Capital, Coca Cola Flow Fest y Vive Latino— puede costar alrededor de 26,000 pesos.

Si el año pasado los boletos ya estaban elevados, para este 2026 la tendencia no cambiará: se espera un aumento de al menos 3.69%, equivalente a la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al cierre de 2025.

Para este ejercicio se consideraron los precios ya publicados de los festivales de este año. Para aquellos cuya información aún no estaba disponible, se utilizaron los precios del año pasado ajustados por la inflación con el fin de obtener un estimado aproximado.

Se incluyeron únicamente los precios finales del abono general, es decir, aquel que da acceso a todos los días del festival, con el objetivo de calcular de manera más precisa un promedio de lo que se gasta. Cabe destacar que este ejercicio no contempla otros gastos como bebidas, estacionamientos, hospedajes y souvenirs de los eventos.

EDC México

El primer festival del año siempre es el Electric Daisy Carnival, mejor conocido como EDC México, dedicado a la música electrónica y sus múltiples variantes. En 2026 se celebró del 20 al 22 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

De acuerdo con las redes sociales del festival, el precio final del abono general fue de 3,950 pesos, más cargos por servicio. En fases más tempranas, los boletos para los tres días se podían conseguir por 3,380 pesos.

Los pases con mayores beneficios tuvieron un costo considerablemente más alto: el Comfort Pass alcanzó los 5,620 pesos y el pase Banamex Plus llegó hasta 7,290 pesos, sin incluir los cargos adicionales por los servicios de la boletera Ticketmaster.

Escenario del EDC 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el festival de música electrónica.
EDC México, arranca el año con una de las mayores concentraciones de música electrónica y producción escénica. (Foto: IG @edc_mexico)

Vive Latino

El segundo gran festival del año es el de mayor arraigo en la cultura musical mexicana: el Vive Latino, que en 2026 se celebrará el 14 y 15 de marzo en el Foro GNP y otras zonas del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Actualmente, los boletos se encuentran en fase dos, con un precio del abono general de 3,650 pesos. Sin embargo, aún falta la fase tres, que el año pasado alcanzó los 3,950 pesos. Con el ajuste por inflación, el costo estimado sería de 4,096 pesos, más cargos por servicio.

Para este año, el abono Banamex Platino, que ofrece mayores beneficios y acceso a áreas exclusivas, tiene un precio de 5,670 pesos, mientras que el abono Boxes, que permite estar lo más cerca posible de los artistas, alcanza los 7,100 pesos, sin contemplar cargos.

zocalo
Vive Latino, el festival de mayor arraigo cultural, donde conviven rock, pop y propuestas alternativas. (Foto: Denisse Hernández Rubio/Cuartoscuro )

Tecate Emblema

El tercer festival del año será el Tecate Emblema, que también se lleva a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En 2026 se celebrará los días 16 y 17 de mayo, con una cartelera enfocada en lo mejor del pop nacional e internacional.

Los precios para este año ya están publicados. En fase uno, el abono general para ambos días tiene un costo de 2,335 pesos, mientras que en fase dos asciende a 2,660 pesos.

En cuanto a los boletos con mayores beneficios, el abono Comfort Pass presentado por Banamex alcanzará los 4,499 pesos; el abono Banamex Plus subirá hasta 5,999 pesos, y el Aeroméxico Club Pass llegará a los 17,000 pesos, todos más cargos por servicio.

Tecate Emblema 2026: fases, precios de boletos y todo lo que se sabe
Tecate Emblema, apuesta por el pop y los artistas más virales del momento, con fuerte atractivo juvenil. (Cortesía)

Pulso GNP

Luego de la pausa por la temporada de lluvias, los festivales de Ocesa regresan en otoño con el Pulso GNP, que se celebra en una sola jornada, normalmente en octubre, en el Autódromo de Querétaro. Su cartel suele combinar rock, pop, música urbana y otros géneros, lo que lo convierte en una de las propuestas más diversas del calendario.

Para 2026, aún no se han publicado los precios oficiales. El año pasado, el abono general alcanzó un costo máximo de 1,870 pesos, mientras que el pase Banamex VIP llegó hasta los 3,800 pesos.

Con el ajuste por la inflación de 3.69% reportada por el Inegi al cierre de 2025, el precio estimado del abono general para 2026 podría rondar los 1,939 pesos, mientras que el pase Banamex VIP se ubicaría cerca de los 3,940 pesos, ambos sin considerar los cargos por servicio.

a9e1df0e3f7428ad8c3638b8546e983f.jpeg
Pulso GNP, combina rock, pop y música urbana en una jornada intensa fuera de la capital.

Festival Arre

Durante la primera semana de noviembre suele realizarse el Festival Arre, uno de los eventos más importantes dedicados a la música regional mexicana, con un enfoque cada vez mayor en los llamados corridos tumbados. En 2025 se celebró durante dos días en el Parque Fundidora de Monterrey, y para 2026 se espera una dinámica similar.

De acuerdo con los precios del año pasado, el abono general para ambos días fue de 2,175 pesos; el abono General Plus alcanzó los 3,265 pesos; el pase VIP llegó a 5,105 pesos, mientras que el pase Club, la experiencia más exclusiva, se elevó hasta los 16,000 pesos.

Con el ajuste por la inflación de 3.69% reportada por el Inegi, para 2026 el abono general podría ubicarse alrededor de 2,255 pesos; el General Plus en 3,385 pesos; el pase VIP en 5,293 pesos, y el pase Club en cerca de 16,590 pesos, todos sin considerar los cargos por servicio.

festival-arre-hsbc
Festival Arre, principal escaparate del regional mexicano moderno y los corridos tumbados. (@PesoPlumaOficial)

Corona Capital

El Corona Capital es el festival más grande e importante del país, tanto por la magnitud de los artistas internacionales que suele reunir como por la convocatoria que genera. Esto se refleja directamente en el precio de los boletos. El evento se celebra durante tres días a mediados de noviembre en el Foro GNP.

El año pasado, los boletos se agotaron rápidamente y alcanzaron precios máximos de 5,260 pesos para el abono general, más cargos por servicio. El abono Comfort Pass presentado por Banamex llegó a 6,635 pesos, mientras que el abono Banamex Plus, la experiencia con mayores privilegios, alcanzó los 10,320 pesos.

Con el ajuste por la inflación de 3.69% reportada por el Inegi, para 2026 el abono general podría ubicarse alrededor de 5,454 pesos; el Comfort Pass en 6,880 pesos, y el abono Banamex Plus en cerca de 10,701 pesos, sin considerar los cargos adicionales por servicio.

corona capital 2024 horarios de los tres dias
Corona Capital, el evento más grande del país, enfocado en grandes figuras internacionales. (Cortesía)

Coca-Cola Flow Fest

El último de los grandes festivales de Ocesa del año es el Coca-Cola Flow Fest, dedicado al reguetón y la música urbana. Se celebra durante dos días en noviembre, una semana después del Corona Capital, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y se ha consolidado como uno de los eventos con mayor convocatoria del calendario.

El año pasado, el abono general alcanzó un precio máximo de 3,210 pesos, aunque en etapas tempranas se pudo conseguir desde 2,570 pesos. En el caso de los pases con mayores beneficios, el Comfort Pass presentado por Banamex llegó a 5,714 pesos; el abono Banamex Plus subió hasta 8,217 pesos, y el Aeroméxico Club Pass, la experiencia más exclusiva, alcanzó los 20,000 pesos, todos más cargos por servicio.

Con el ajuste por la inflación de 3.69%, para 2026 el abono general podría rondar los 3,328 pesos; el Comfort Pass los 5,924 pesos; el abono Banamex Plus cerca de 8,521 pesos, y el Aeroméxico Club Pass aproximadamente 20,738 pesos, todos sin considerar cargos adicionales.

momentos epicos del flow fest 2024
Coca-Cola Flow Fest, epicentro del reguetón y la música urbana con convocatoria masiva. (Twitter @CocaCola_Flow)

¿Cuánto es de cargos por servicio?

Aunque los cargos por servicio varían según el evento, la sede y la fase de venta, se realizó un ejercicio con un boleto del Vive Latino 2026. En fase dos, el precio del abono general sin cargos es de 3,650 pesos.

No obstante, al momento de realizar el pago, el monto total asciende a 4,073.50 pesos, lo que implica un incremento de 423.50 pesos únicamente por concepto de cargos por servicio.

En términos porcentuales, esto representa un aumento aproximado del 11.6% sobre el precio original del boleto.

OCESA Live Nation
Empresas

¿Quién es Live Nation Entertainment, empresa que ahora controla el 75% de OCESA?

¿Cuánto te costaría ir a todos los festivales?

Si una persona emprendiera la hazaña de asistir a los siete principales festivales de Ocesa en 2026, el gasto estimado podría rondar los 23,682 pesos con abonos generales y sin considerar cargos extra. Se trata de un cálculo aproximado, ya que aún no se han publicado los precios oficiales de todos los eventos.

Al sumar los cargos por servicio, considerando un promedio del 11.6%, el desembolso total se elevaría hasta 26,429 pesos, lo que implica un pago adicional cercano a 2,747 pesos únicamente por comisiones de la boletera.

En el escenario de mayor privilegio, una persona que optara por boletos VIP en los siete festivales podría gastar alrededor de 83,359 pesos, considerando accesos a zonas exclusivas, cercanía con los artistas, alimentos gourmet, barra libre, plataformas elevadas, transporte interno, obsequios y otras amenidades.

Con los cargos por servicio incluidos, el gasto total podría escalar hasta 93,030 pesos, es decir, más 9,671 pesos extra solo por concepto de comisiones.

Tabla festivales
Tabla de precios. (Expansión)

¿Cuántos mexicanos van a conciertos?

La alta afluencia a festivales y conciertos no es casual. De acuerdo con el Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados (MODECULT) 2025 del INEGI , el 61.2% de la población mayor de 18 años en México asistió a obras de teatro, conciertos o presentaciones de música en vivo durante el último año, una cifra que incluso supera los niveles registrados antes de la pandemia de COVID-19.

Este repunte confirma no solo la recuperación del sector del entretenimiento en vivo, sino también el papel central que la música y los espectáculos presenciales tienen en el consumo cultural de los mexicanos, aun en un contexto de inflación y aumento sostenido en el precio de los boletos.

México, potencia global en música en vivo

El ascenso de México como uno de los grandes protagonistas de la música en vivo a nivel internacional es resultado de un crecimiento sostenido en la asistencia a conciertos. Desde 2019, la afluencia de público a este tipo de espectáculos se ha multiplicado, un fenómeno que ha colocado al país como el tercer mercado musical más grande del mundo, de acuerdo con Michael Rapino, CEO de Live Nation.

Este impulso ha sido clave gracias a la alianza estratégica entre Live Nation y OCESA. La combinación de la red global de la empresa estadounidense con la experiencia local del principal promotor de espectáculos en México ha facilitado la llegada de artistas de talla mundial y la consolidación de una oferta cada vez más diversa, capaz de atraer audiencias masivas durante todo el año.

Boletos de BTS 2026 en México: fechas de venta y cómo conseguir la membresía ARMY
Tendencias

Las nuevas reglas de Profeco para no repetir el escándalo BTS: precios claros y mapas a tiempo

Un lujo cada vez más selectivo

El auge de los festivales y conciertos en México convive con una realidad ineludible: el acceso a la música en vivo se ha ido transformando, poco a poco, en un consumo cada vez más segmentado. Mientras la industria crece, se profesionaliza y atrae espectáculos de talla mundial, los precios avanzan en la misma dirección, ampliando la brecha entre quienes pueden convertir la experiencia en un hábito y quienes deben elegir con mayor cuidado a qué evento asistir.

En este escenario, los festivales no solo compiten por cartel y producción, sino por ofrecer experiencias diferenciadas que justifiquen boletos cada vez más caros. Zonas VIP, amenidades premium y servicios exclusivos forman parte de un modelo de negocio que apunta al consumo aspiracional, pero que también plantea interrogantes sobre la accesibilidad cultural y el futuro del entretenimiento masivo en un país marcado por profundas desigualdades económicas.

Así, la música en vivo en México se consolida como una potencia global, pero también enfrenta el reto de mantener su carácter popular: lograr que la experiencia de un festival siga siendo, más allá del precio, un punto de encuentro colectivo y no solo un privilegio para unos cuantos.

