Praia Do Forte, Brasil.- Una llamada de un supuesto banco para advertir sobre una compra sospechosa, un paquete que no pudo entregarse o un familiar que necesita dinero de inmediato puede parecer una situación cotidiana. Sin embargo, detrás de estos mensajes puede existir un engaño diseñado para que una persona entregue información personal, comparta sus contraseñas o realice una transferencia.
El 52% de los usuarios recibe llamadas no deseadas: estas son las 5 claves con las que intentan estafarte
En México, aproximadamente 558,900 hechos de fraude se cometieron mediante llamadas telefónicas durante 2025, de acuerdo con una estimación a partir de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del INEGI. La encuesta identificó alrededor de 8.1 millones de fraudes, de los cuales 6.9% utilizó el teléfono como medio para cometer el delito.
El problema persiste pese a la existencia de mecanismos para evitar comunicaciones no deseadas, como el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP) de Profeco, pues su alcance se limita a llamadas comerciales, por lo que no impide que los delincuentes contacten a las personas haciéndose pasar por bancos, empresas o familiares, y tampoco ha funcionado el o el Registro de líneas telefónicas , de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
María Isabel Manjarrez, investigadora senior de seguridad de Kaspersky, explica que las llamadas fraudulentas suelen construirse alrededor de cinco elementos: pretexto, confianza, urgencia, presión y acción, por lo que la combinación busca que la víctima tome una decisión antes de comprobar si quien llama realmente es quien dice ser.
De acuerdo con los datos presentados por Kaspersky, 52% de los usuarios analizados en América Latina recibieron llamadas no deseadas entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, además, la compañía distinguió que 47% recibió al menos una llamada de spam al mes, mientras que 5% recibió al menos una llamada identificada como fraudulenta.
“No todo el spam es scam”, dice Manjarrez. Una llamada comercial no solicitada puede ser molesta, pero no necesariamente busca robar información o dinero. En cambio, una llamada fraudulenta utiliza el contacto telefónico para intentar provocar un daño.
Los cinco elementos de una llamada fraudulenta
1. Pretexto: inventar una situación creíble
El primer paso consiste en presentar una razón aparentemente legítima para llamar. Los delincuentes pueden advertir sobre una compra bancaria no reconocida, un paquete detenido, un problema con una cuenta o una emergencia familiar.
Estos escenarios tienen algo en común: se relacionan con situaciones que una persona podría experimentar realmente y que requieren su atención.
2. Confianza: utilizar información que parece confirmar la identidad
Una vez que la persona contesta, el estafador intenta demostrar que conoce detalles sobre ella. Puede mencionar su nombre, número telefónico, banco o información obtenida de redes sociales, filtraciones de datos y bases comercializadas.
“Si alguien nos llama, nosotros no reconocemos, pero esta persona tiene tres datos de nosotros que son reales, la llamada empieza a sentirse más familiar”, explica Manjarrez.
El problema es que conocer datos verdaderos no demuestra que quien llama represente a una institución. Esa información también puede estar disponible para terceros.
3. Urgencia: hacer creer que el problema debe resolverse inmediatamente
Después de generar confianza, los delincuentes introducen un límite de tiempo. Pueden advertir que una cuenta será bloqueada, que se realizará un cargo o que un familiar corre peligro si no se actúa de inmediato.
La urgencia busca reducir las posibilidades de que la persona consulte con alguien más o se comunique directamente con la institución involucrada.
4. Presión: impedir que la víctima cuestione la historia
Si la persona duda, el estafador puede insistir, repetir las consecuencias de no actuar o cambiar el tono de la conversación para provocar miedo o preocupación.
Manjarrez dice que estas operaciones pueden utilizar guiones, distribuir funciones entre distintos participantes y revisar sus resultados para perfeccionar los engaños.
“Los atacantes no están improvisando, están optimizando”, advirtió.
5. Acción: conseguir información, dinero o acceso
El último elemento es la instrucción que permite concretar el engaño que puede consistir en compartir un código de verificación, proporcionar datos bancarios, instalar una aplicación, abrir un enlace o transferir dinero.
En ocasiones, el objetivo no es obtener dinero durante la primera llamada, sino reunir información que facilite un ataque posterior.
Por eso, una señal de alerta es que el supuesto representante de una institución solicite contraseñas o códigos de seguridad, o que insista en realizar una operación sin permitir verificar la llamada mediante canales oficiales.
¿Por qué el registro telefónico no ha detenido estas llamadas?
En México existe el REPEP, administrado por Profeco, que permite a los consumidores registrar sus números para evitar publicidad telefónica no deseada de empresas de sectores como comercio, telecomunicaciones y turismo.
Sin embargo, el registro no fue diseñado para detener el fraude telefónico, pues Profeco establece que las denuncias relacionadas con fraudes y extorsiones no corresponden al procedimiento del REPEP y tampoco incluye, bajo ese mecanismo, llamadas de instituciones financieras, cobranza y otras categorías excluidas de su competencia.
A diferencia del REPEP, México también puso en marcha un registro obligatorio de líneas móviles para combatir el fraude y la extorsión, pues, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) establece que los números deben vincularse con la identidad de sus titulares, mediante nombre y CURP, para reducir el anonimato y facilitar las investigaciones de las autoridades.
Sin embargo, esta medida no verifica que cada llamada recibida sea legítima ni bloquea automáticamente a los estafadores: su principal función es identificar al titular de una línea cuando las autoridades investigan un delito y por ello, el registro puede contribuir a la identificación de responsables, pero no sustituye las precauciones frente a llamadas que solicitan contraseñas, códigos de seguridad o transferencias.
Esto significa que una persona puede tener su número registrado para evitar publicidad y aun así recibir llamadas de estafadores, además, la inscripción limita determinadas prácticas comerciales, pero no funciona como un bloqueo técnico de números fraudulentos.
Aunque el registro obligatorio de líneas móviles busca combatir el fraude y la extorsión al vincular cada número con la identidad de su titular, los delincuentes pueden utilizar otras tecnologías para evitar estos controles. Víctor Ruiz, fundador y director de la firma de ciberseguridad SILIKN, advierte que los intentos de fraude, estafa y extorsión telefónica detectados por la compañía aumentaron hasta 90% durante 2026 .
El especialista explicó que los grupos criminales recurren a llamadas por internet, suplantación de números telefónicos e identidades robadas, por lo que registrar una tarjeta SIM no garantiza identificar a quien realiza una llamada.
La persistencia del problema también llevó a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a lanzar, en junio de 2026, una herramienta para consultar y reportar números telefónicos relacionados con posibles intentos de fraude.
La institución informó que, entre enero y abril de 2026, recibió 27,862 reclamaciones, de las cuales 37.5% estaban relacionadas con posibles fraudes. Sin embargo, esa proporción incluye distintas modalidades y no corresponde exclusivamente a estafas por llamada telefónica.
El propio registro también puede convertirse en un pretexto para engañar. Ruiz alertó que los delincuentes pueden hacerse pasar por representantes de compañías telefónicas o autoridades y amenazar con suspender una línea si el usuario no proporciona información personal o códigos de verificación. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT)
aclara en su portal oficial que las compañías no realizan llamadas para confirmar el registro y que el trámite debe efectuarse directamente en los canales autorizados de cada operador.
La IA transforma el impacto de las llamadas fraudulentas
A los pretextos tradicionales se suma ahora el uso de inteligencia artificial (IA) para generar voces sintéticas que pueden imitar a familiares, compañeros de trabajo o personas conocidas.
Manjarrez explica que reconocer una voz ya no garantiza que una llamada sea auténtica. En entrevista con Expansión, señala que Kaspersky ha documentado casos de fraude mediante clonación de voz en América Latina.
Esta posibilidad vuelve más importante verificar una solicitud por un canal independiente, especialmente cuando involucra transferencias, contraseñas o información confidencial.
El riesgo tampoco se limita a los usuarios particulares, pues Manjarrez recordó el ataque de 2023 contra MGM Resorts, en el que los delincuentes utilizaron ingeniería social dirigida al personal de soporte tecnológico para obtener acceso a sistemas corporativos.
En una empresa, una llamada puede presentarse como una solicitud de soporte, un problema con una cuenta o una petición de un empleado con permisos elevados. Si el trabajador entrega credenciales o facilita el acceso, el engaño puede afectar sistemas que van más allá de su propio dispositivo.
La recomendación es interrumpir la conversación cuando alguien solicita información sensible o exige una operación inmediata y contactar directamente a la institución mediante su aplicación, sitio web o teléfono oficial, pues la familiaridad de una voz, el conocimiento de datos personales o la urgencia de una historia no son pruebas suficientes de que la llamada sea legítima.