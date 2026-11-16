En México, aproximadamente 558,900 hechos de fraude se cometieron mediante llamadas telefónicas durante 2025, de acuerdo con una estimación a partir de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del INEGI. La encuesta identificó alrededor de 8.1 millones de fraudes, de los cuales 6.9% utilizó el teléfono como medio para cometer el delito.

El problema persiste pese a la existencia de mecanismos para evitar comunicaciones no deseadas, como el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP) de Profeco, pues su alcance se limita a llamadas comerciales, por lo que no impide que los delincuentes contacten a las personas haciéndose pasar por bancos, empresas o familiares, y tampoco ha funcionado el o el Registro de líneas telefónicas , de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

María Isabel Manjarrez, investigadora senior de seguridad de Kaspersky, explica que las llamadas fraudulentas suelen construirse alrededor de cinco elementos: pretexto, confianza, urgencia, presión y acción, por lo que la combinación busca que la víctima tome una decisión antes de comprobar si quien llama realmente es quien dice ser.

De acuerdo con los datos presentados por Kaspersky, 52% de los usuarios analizados en América Latina recibieron llamadas no deseadas entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, además, la compañía distinguió que 47% recibió al menos una llamada de spam al mes, mientras que 5% recibió al menos una llamada identificada como fraudulenta.

“No todo el spam es scam”, dice Manjarrez. Una llamada comercial no solicitada puede ser molesta, pero no necesariamente busca robar información o dinero. En cambio, una llamada fraudulenta utiliza el contacto telefónico para intentar provocar un daño.

Los cinco elementos de una llamada fraudulenta

1. Pretexto: inventar una situación creíble

El primer paso consiste en presentar una razón aparentemente legítima para llamar. Los delincuentes pueden advertir sobre una compra bancaria no reconocida, un paquete detenido, un problema con una cuenta o una emergencia familiar.

Estos escenarios tienen algo en común: se relacionan con situaciones que una persona podría experimentar realmente y que requieren su atención.