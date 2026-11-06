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¿Recibiste una supuesta llamada del SAT? ¡Cuidado! Podrían vaciar tu cuenta bancaria en minutos

El SAT recuerda a los contribuyentes que nunca realiza llamadas para informar sobre supuestos bloqueos o para solicitar información confidencial.
vie 06 noviembre 2026 11:05 AM
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llamada telefónica falsa de supuestos bloqueos de cuentas por parte del SAT.
Durante la llamada, los delincuentes buscan obtener información personal y contraseñas para acceder a las cuentas bancarias de las víctimas. (Foto: Gemini IA)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) en conjunto con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) han emitido una alerta a los usuarios ante el aumento de casos de fraude mediante llamadas telefónicas falsas que advierten sobre el bloqueo de cuentas por depósitos elevados.

En estas llamadas, los delincuentes simulan ser trabajadores del banco, ejerciendo presión y miedo en las víctimas con el objetivo de obtener información financiera y personal.

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¿Cómo funciona el fraude de la llamada del SAT?

De acuerdo a la información compartida por la Condusef a través de sus redes sociales, el fraude ocurre mediante una llamada en la que supuestos trabajadores del banco advierten a los usuarios sobre movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias, destacando supuestos depósitos de más de 50 mil pesos.

Durante la llamada, los delincuentes lanzan advertencias sobre el bloqueo de la cuenta si no se realiza la aclaración de inmediato, generando temor en las personas para después solicitarles datos personales y bancarios, como el nombre, el número de cuenta y las contraseñas de acceso.

Además, en caso de que las personas no quieran cooperar o pretenda colgar la llamada, los delincuentes ejercen presión advirtiendo que de no resolver el tema en el momento la cuenta será bloqueada de inmediato.

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SAT y Condusef emiten recomendaciones

Para evitar que las personas sigan cayendo en este tipo de fraudes, las dos instituciones han compartido las siguientes recomendaciones para saber de qué manera actuar en caso de recibir una llamada de este tipo.

  • Colgar de inmediato y no ceder ante la presión de los delincuentes.
  • Nunca compartir ningún dato personal, información bancaria ni contraseñas de acceso.
  • Verificar la información de inmediato a través de las aplicaciones bancaria y los canales de comunicación oficiales del SAT.
  • Reportar cualquier intento de fraude ante la Condusef.

Además, el SAT ha recordado a las personas que nunca realiza llamadas telefónicas para informar sobre supuestos bloqueos de cuentas ni para solicitar información confidencial, por lo que no importa si la persona se muestra formal o si incluso comparte datos reales de la víctima, como su nombre completo o su RFC, cualquier llamada de este tipo debe ser considerada como un intento de fraude.

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¿El SAT puede bloquear cuentas por depósitos de 50 mil pesos?

Si bien el SAT sí tiene la facultad de inhabilitar cuentas bancarias o depósitos realizados, ésto solo es aplicable solo en los siguientes casos:

  • Cuando la persona tiene adeudos fiscales y que en su momento no interpusiste un medio de defensa o bien, la resolución definitiva fue a favor del SAT.
  • Cuando la persona tiene adeudos fiscales sujetos a algún medio de defensa y existe la obligación de garantizarlos pero no ha ofrecido alguna garantía.

Además, antes de bloquear cuentas o retener depósitos, la autoridad fiscal tiene la obligación de notificar a los contribuyentes a través de sus canales de comunicación oficiales, tales como correo electrónico institucional y avisos en el Buzón tributario .

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En el caso de los depósitos, transferencias y retiros de cantidades mayores a 50 mil pesos, éstos no generan ningún motivo para realizar un bloqueo o retención de dinero.

Sin embargo, los bancos sí están obligados a notificar al SAT siempre que los movimientos acumulados en las cuentas de un solo contribuyente sean mayores a 15 mil pesos en un solo mes, haciendo que la autoridad fiscal realice un seguimiento para verificar que los ingresos coincidan con la declaración de impuestos.

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Tags

Fraudes Estafa Servicio de Administración Tributaria (SAT)

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