¿Recibiste una supuesta llamada del SAT? ¡Cuidado! Podrían vaciar tu cuenta bancaria en minutos

¿Cómo funciona el fraude de la llamada del SAT?

De acuerdo a la información compartida por la Condusef a través de sus redes sociales, el fraude ocurre mediante una llamada en la que supuestos trabajadores del banco advierten a los usuarios sobre movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias, destacando supuestos depósitos de más de 50 mil pesos.

Durante la llamada, los delincuentes lanzan advertencias sobre el bloqueo de la cuenta si no se realiza la aclaración de inmediato, generando temor en las personas para después solicitarles datos personales y bancarios, como el nombre, el número de cuenta y las contraseñas de acceso.

Además, en caso de que las personas no quieran cooperar o pretenda colgar la llamada, los delincuentes ejercen presión advirtiendo que de no resolver el tema en el momento la cuenta será bloqueada de inmediato.





SAT y Condusef emiten recomendaciones

Para evitar que las personas sigan cayendo en este tipo de fraudes, las dos instituciones han compartido las siguientes recomendaciones para saber de qué manera actuar en caso de recibir una llamada de este tipo.

Colgar de inmediato y no ceder ante la presión de los delincuentes.

Nunca compartir ningún dato personal, información bancaria ni contraseñas de acceso.

Verificar la información de inmediato a través de las aplicaciones bancaria y los canales de comunicación oficiales del SAT.

Reportar cualquier intento de fraude ante la Condusef.

Además, el SAT ha recordado a las personas que nunca realiza llamadas telefónicas para informar sobre supuestos bloqueos de cuentas ni para solicitar información confidencial, por lo que no importa si la persona se muestra formal o si incluso comparte datos reales de la víctima, como su nombre completo o su RFC, cualquier llamada de este tipo debe ser considerada como un intento de fraude.