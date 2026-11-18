Octavio Camarena Villaseñor, director general de KIO Data Centers, explica que la compañía ha realizado inversiones para asegurar el suministro eléctrico de sus instalaciones mediante trabajos relacionados con líneas de transmisión y subestaciones en coordinación con las autoridades.

La empresa menciona a Expansión que desde 2022 la empresa ha destinado más de 900 millones de dólares a proyectos en México y otros mercados de América Latina, mientras que durante 2026 la inversión superó los 200 millones de dólares en desarrollos regionales. También evalúan QRO3, en Querétaro, un proyecto que podría alcanzar 100 MW de capacidad hacia 2030 y requerir hasta 1,300 millones de dólares.

El desafío, sin embargo, es que esa disponibilidad no está garantizada para todos los proyectos que buscan instalarse en México porque la expansión de los centros de datos depende tanto de contar con electricidad suficiente como de tener redes capaces de transportarla hasta las instalaciones.

Adriana Rivera, directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC), dice a este medio que México cuenta actualmente con alrededor de 279 MW de centros de datos en operación y que, al considerar los proyectos en construcción y próximos a entrar en funcionamiento, la capacidad instalada podría alcanzar 484 MW al cierre de 2026.



Desde guardar fotografías y editar documentos en la nube hasta realizar pagos digitales, los centros de datos sostienen servicios cotidianos mediante servidores que necesitan electricidad, refrigeración y conectividad para operar. (Ilustración con información del Departamento de Energía de Estados Unidos, United States Data Center Energy Usage Report y Best Practices Guide for Energy-Efficient Data Center Design, y generada con IA/ChatGPT/Expansión. )

La red eléctrica crece menos que el consumo

Entre 2018 y 2024, la longitud de la Red Nacional de Transmisión aumentó un 3.8% mientras que el consumo neto de electricidad creció 15%, de acuerdo con el Monitor de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

La diferencia muestra que la extensión de la infraestructura avanzó a un ritmo menor que el consumo. Por su parte, Isaac Cruz, investigador del Imco, explica en entrevista que México enfrenta dos desafíos relacionados.