El abrir un documento en Google Docs desde el celular, recuperar una fotografía guardada en la nube o consultar un archivo compartido, son actividades cotidianas que dependen de los centros de datos. Ante su creciente importancia, la mexicana KIO Data Centers prevé cerrar 2026 con más de 40 megavatios (MW) de capacidad, más del doble de los 18 MW que desarrolló durante sus primeros 22 años de operación y si bien busca mantener su expansión hasta alcanzar entre 80 y 100 megavatios en una siguiente etapa, la falta de energía eléctrica representa el reto más grande a superar.
KIO Data Centers: la empresa mexicana que quiere duplicar los centros de datos, pero se enfrenta a una crisis global
Octavio Camarena Villaseñor, director general de KIO Data Centers, explica que la compañía ha realizado inversiones para asegurar el suministro eléctrico de sus instalaciones mediante trabajos relacionados con líneas de transmisión y subestaciones en coordinación con las autoridades.
La empresa menciona a Expansión que desde 2022 la empresa ha destinado más de 900 millones de dólares a proyectos en México y otros mercados de América Latina, mientras que durante 2026 la inversión superó los 200 millones de dólares en desarrollos regionales. También evalúan QRO3, en Querétaro, un proyecto que podría alcanzar 100 MW de capacidad hacia 2030 y requerir hasta 1,300 millones de dólares.
El desafío, sin embargo, es que esa disponibilidad no está garantizada para todos los proyectos que buscan instalarse en México porque la expansión de los centros de datos depende tanto de contar con electricidad suficiente como de tener redes capaces de transportarla hasta las instalaciones.
Adriana Rivera, directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC), dice a este medio que México cuenta actualmente con alrededor de 279 MW de centros de datos en operación y que, al considerar los proyectos en construcción y próximos a entrar en funcionamiento, la capacidad instalada podría alcanzar 484 MW al cierre de 2026.
La red eléctrica crece menos que el consumo
Entre 2018 y 2024, la longitud de la Red Nacional de Transmisión aumentó un 3.8% mientras que el consumo neto de electricidad creció 15%, de acuerdo con el Monitor de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
La diferencia muestra que la extensión de la infraestructura avanzó a un ritmo menor que el consumo. Por su parte, Isaac Cruz, investigador del Imco, explica en entrevista que México enfrenta dos desafíos relacionados.
El primero es aumentar la generación de energía y el segundo, ampliar las redes de transmisión y distribución que permiten llevarla hasta los lugares donde se consume.
Este último, representa un reto porque a diferencia de la generación, la transmisión y la distribución de electricidad son actividades reservadas al estado.
El problema también se refleja en la ejecución presupuestaria, pues de acuerdo con el Imco, en 2024 se ejercieron 2,900 millones de pesos para transmisión eléctrica, frente a los 9,600 millones autorizados, equivalentes a 30.6% de los recursos presupuestados.
Para atender la demanda futura, el Programa de Desarrollo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 2026-2030 contempla 175 proyectos de transmisión, con una inversión prevista de 131,889 millones de pesos y 7,545 kilómetros adicionales de líneas eléctricas. El plan también considera obras de distribución, incluidas nuevas subestaciones y ampliaciones de instalaciones existentes.
En generación, el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (PLADESE) prevé incorporar 28,004 MW de capacidad hacia 2030, mediante proyectos estatales y privados. Sin embargo, Cruz advierte que las metas de expansión deben traducirse en obras concluidas para responder a las necesidades de nuevas industrias.
“Una cosa es que se planee y otra cosa es que se ejecute”.
Además, la construcción de la infraestructura eléctrica necesaria para atender nuevos proyectos puede tomar alrededor de cuatro años en México, de acuerdo con Rivera, plazo que obliga a los desarrolladores de centros de datos a prever sus necesidades de energía desde las primeras etapas de planeación, incluso antes de iniciar la construcción de las instalaciones.
¿Quién paga por conectar los centros de datos?
La construcción de un centro de datos no termina cuando está listo el edificio, sino que los operadores también deben garantizar que la infraestructura eléctrica pueda abastecer sus equipos, que requieren suministro continuo para mantener los servicios digitales.
Cruz explica que, cuando una instalación necesita obras para su consumo exclusivo, el operador puede asumir una parte importante de los costos mediante mecanismos de colaboración con la CFE.
Además, si las líneas o subestaciones también benefician a comunidades y otros usuarios, existe un interés público que puede justificar la participación de la empresa estatal.
Aunque los operadores y otros inversionistas privados destinan recursos a infraestructura eléctrica, la MEXDC agrega que la distribución de responsabilidades con CFE depende de las características de cada proyecto y de la regulación aplicable.
Falta de energía para data centers, un problema global
El crecimiento de la demanda no es exclusivo de México, también la Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que el consumo eléctrico mundial de los centros de datos podría acercarse a 950 teravatios por hora (TWh) en 2030, impulsado por la IA y la expansión de los servicios digitales.
En Estados Unidos se concentra la mayor parte de este consumo, con el 45% del total mundial registrado en el 2024, seguido de China con el 25% y Europa con el 15%. Además, en EU los centros de datos podrían representar cerca de la mitad del crecimiento de la demanda eléctrica nacional hacia 2030, de acuerdo con la AIE.
Asimismo, la agencia advierte que construir nuevas líneas de transmisión puede tomar entre cuatro y ocho años en las economías avanzadas, mientras que los tiempos de espera para obtener componentes esenciales como transformadores y cables se han duplicado en los último tres años, lo que indica que estas limitaciones pueden retrasar la conexión de nuevos centros de datos incluso cuando ya se cuente con las inversiones para construirlos.
Para México, el riesgo de una infraestructura insuficiente no se limita a la industria tecnológica. Para Cruz, las restricciones eléctricas también pueden afectar proyectos de manufactura avanzada y otras actividades que necesitan suministro confiable para operar.
“En las regiones donde la red presenta limitaciones, las consecuencias pueden incluir retrasos en inversiones e interrupciones del servicio", dice el investigador.
Además, la falta de infraestructura de transmisión puede incentivar el uso de generación local mediante diésel o gas para atender rápidamente nuevas cargas eléctricas, lo que representa un desafío adicional para las metas de generación limpia.
Por su parte, Camarena considera que, además de disponer de energía, México necesita agilizar los trámites, desarrollar talento especializado y atraer capital para sostener el crecimiento del sector.
De esta forma, para KIO Data Centers, anticipar las necesidades de conexión ha sido parte de su estrategia de expansión mientras que, para el país, el reto será que las inversiones anunciadas en infraestructura eléctrica se ejecuten a tiempo para atender a las empresas que buscan instalarse.