La IA atrae a la inversión mexicana con chips y centros de datos

La IA es una oportunidad para el capital mexicano
Villareal señala que no existe una única forma de financiar proyectos de IA. “En desarrollo y construcción, la fase de mayor riesgo, debe predominar el capital de patrocinadores junto con fondos de infraestructura y capital privado, incluyendo incluso crédito bancario de construcción como complemento”, explica.
En medio de este contexto, históricamente el acceso a las rondas de financiamiento más exclusivas de Silicon Valley estaba restringidas a fondos estadounidenses muy consolidados. Sin embargo, la magnitud del capital requerido para construir la infraestructura física de la IA ha abierto la puerta a vehículos de inversión de Latinoamérica y México que buscan alianzas para invertir.
Un ejemplo, cita Cadena, es el papel de firmas globales con fuerte presencia en México, como General Atlantic, un fondo de capital privado que encabezó la ronda de financiamiento Serie F de SambaNova Systems, una de las empresas de arquitectura de chips e inferencia más destacadas en el ecosistema estadounidense.
Otro caso es el de Volantis Cap Management, la cual invierte en desarrollo y aplicación de circuitos integrados de aplicación específica (ASIC, en inglés) diseñados para IA, los cuales tienen un uso generalizado para diversos sectores.
Otros ejemplos importantes del sector nacional son Ignia, un fondo puente de inversión tecnológica entre México, Estados Unidos y Latinoamérica, al igual que Wollef, Angel Ventures y SinergIA Ventures, que inyecta capital a corporativos que comienzan a usar IA en el país.
Por su lado, el especialista de VALMEX rescata que México ya cuenta con vehículos para dirigir la inversión nacional hacia operadores globales de data centers con la finalidad de capturar el impulso de esta tendencia digital.