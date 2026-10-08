La IA atrae a la inversión mexicana con chips y centros de datos

En total, durante 2025, la industria del venture capital invirtió 1,614 millones de dólares en startups mexicanas y arrancó el primer trimestre del 2026 con otros 525 millones de dólares, y si bien en los últimos 15 años fintech y comercio electrónico han dominado el capital emprendedor, la IA está ganando terreno hasta el punto de ser una de las verticales que “definirán la próxima década”, afirma la Amexcap.

“Los centros de datos hoy concentran el flujo de inversión más grande y visible del mercado”, explica Arturo Villarreal Portillo, subdirector de inversiones y producto de Operadora VALMEX de Fondos de Inversión. “Moody's estima que el gasto de capital de los hiperescaladores estadounidenses llegará a 700,000 millones de dólares en 2026, seis veces lo invertido en 2022 y ese gasto se traduce en demanda de chips, memoria, energía y espacio que no se tenía previsto”.

Por su parte, Carlos Cadena, socio director en la firma de capital de riesgo Volantis Capital Management, señala que la creación de valor económico ya no proviene únicamente del desarrollo de software o aplicaciones de consumo, sino de la capa física del cómputo, es decir, de los semiconductores, unidades de procesamiento especializado, almacenamiento de memoria de alto ancho de banda y centros de datos de última generación.

"Muchos grupos financieros de México han estado buscando activamente invertir en empresas privadas de este sector, buscan expandir su localización de capital. Este sector está bastante caliente y por ello muchos grupos están buscando tener más inversión ahí", comenta Cadena.

Asimismo, resalta que la expansión geográfica refleja una maduración de inversión para los grupos locales, que buscan diversificar su portafolio en activos alternativos de tecnología avanzada para no quedar fuera de la ola global de innovación y agrega que la oportunidad radica en acceder a valuaciones de etapas privadas antes de que estas compañías ejecuten ofertas públicas iniciales.