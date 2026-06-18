La carrera por la IA 'enriquece' a México: Estados Unidos compra tecnología mexa como nunca antes

El interés por México se refleja en los datos recientes de la inversión extranjera directa (IED). De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, la fabricación de equipo de cómputo, comunicación y otros equipos electrónicos captó 1,379 millones de dólares entre enero y marzo de 2026, una cifra que ya supera los 1,165 millones de dólares registrados durante todo 2025.

Se trata de un crecimiento que coincide con una expansión sin precedentes de las exportaciones mexicanas de tecnología y con la reconfiguración de las cadenas de suministro que abastecen a los centros de datos y a la infraestructura de IA en Estados Unidos.

Estados Unidos fue el principal origen de la inversión captada en el primer trimestre, al aportar 62% del total, mientras que Corea del Sur contribuyó con 14%, según la Secretaría de Economía.

A nivel estatal, la Ciudad de México encabezó la recepción de capitales con 309 millones de dólares, seguida de Chihuahua con 222 millones y Nuevo León con 214 millones.

Detrás de estos flujos aparece una transformación: México está vendiendo cada vez más tecnología al mundo y, sobre todo, a Estados Unidos.

Exportaciones récord

Las exportaciones mexicanas de equipo para procesamiento de datos alcanzaron 34,970 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026, frente a los 13,181 millones de dólares reportados en el mismo periodo del año anterior.

En apenas un año, las ventas al exterior prácticamente se multiplicaron por tres.

El principal motor es Estados Unidos. De los casi 35,000 millones de dólares exportados durante el periodo, alrededor de 33,000 millones correspondieron a compras de ese país, según datos de Banxico.

La combinación entre mayores exportaciones y nuevas inversiones apunta a un fortalecimiento de la posición de México dentro de las cadenas tecnológicas de Norteamérica.

El fenómeno también está modificando la composición del comercio bilateral, porque hasta 2024, la industria automotriz dominaba las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos. Los vehículos ligeros y pesados ocupaban el primer lugar entre los productos vendidos al mercado estadounidense.

Sin embargo, esa tendencia cambió en 2025, cuando los equipos informáticos desplazaron a los automóviles como principal producto exportado por México a Estados Unidos. Aunque en un inicio el cambio pudo parecer temporal, distintos análisis apuntan que puede convertirse en una transformación profunda, especialmente porque la demanda asociada a la IA continúa acelerándose.