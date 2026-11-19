Entre los sectores prioritarios bajo escrutinio destacan las tecnologías críticas y los productos de doble uso, como los desarrollos de Inteligencia Artificial, la robótica, la ciberseguridad y la fabricación de semiconductores, se lee en el Diario Oficial de la Federación.

Pero eso no es todo. El catálogo tecnológico estratégico se extiende hacia campos avanzados de alta complejidad, como inversiones orientadas al almacenamiento de energía, la tecnología cuántica, la energía nuclear, las nanotecnologías y la biotecnología, las cuales también estarán sujetas a la revisión previa de las autoridades.

En materia de infraestructura estratégica, el marco legal abarca instalaciones físicas y virtuales indispensables para el funcionamiento del país. Esto incluye activos vinculados al sector energético, las redes de transporte, el sistema sanitario, las telecomunicaciones, la minería, el ámbito aeroespacial y las instalaciones de defensa.

Una vigilancia más estricta sobre las empresas que manejen datos

Las empresas del sector digital enfrentarán un nivel de supervisión especial cuando gestionan volúmenes relevantes de información. Y es que la normativa someterá a revisión a las firmas dedicadas al procesamiento o almacenamiento de datos, sistemas digitales y aquellas que administren datos personales de la población.



Para determinar qué operaciones entran en este esquema obligatorio de revisión, la ley vinculará el porcentaje accionario con el valor de los activos de la empresa objetivo. El monto exacto de activos que activará la notificación obligatoria será determinado por la autoridad mediante una resolución general emitida en un plazo de 180 días naturales.

El procedimiento administrativo exige que la solicitud de autorización se presente de forma conjunta. Es decir, tanto la sociedad mexicana receptora de la inversión como la entidad extranjera deberán realizar el trámite ante la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Si los activos no superan el umbral del 49%, la solicitud de revisión será voluntaria.