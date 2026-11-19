Sidney Massunaga, director de Mastercard México, dijo que en el país existe una combinación de factores que llevan a que el país esté en el momento adecuado de la digitalización de los medios de pago.

“El momento es ahora. Las distintas partes juntándose para que crezca el comercio digital”, explicó.

En conferencia de prensa, aseguró que la inclusión financiera ya no es el reto principal del país porque la penetración de las tarjetas de débito y crédito ha crecido en el tiempo. No obstante, los mexicanos aún usan el efectivo y las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) tienen que aceptar más pagos digitales .

“El 21% de los consumidores usan su tarjeta para pagar. Ahora hay que garantizar que lo usen de manera cotidiana”, acotó.