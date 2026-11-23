Con la adrenalina y emoción de las compras navideñas, algunas veces los clientes de tiendas en línea dejan pasar por alto algunas señales que pueden derivar en el saqueo de las tarjetas bancarias, debido a que los ciberdelincuentes se han especializado para cometer este tipo de fraudes, sobre todo con el aumento en el uso de la Inteligencia Artificial (IA).

Ante la época de aumento de compras, la Guardia Nacional puso en marcha la Jornada Nacional Antifraude Cibernético, con motivo de las festividades de fin de año y para brindar información preventiva a la población sobre este tipo de compras en línea.