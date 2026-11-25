Desde octubre , la plataforma probó esta herramienta con un grupo reducido de usuarios de su versión beta para Android. Por lo que, con el anuncio de este miércoles, la compañía confirmó que la herramienta comenzará a distribuirse a nivel mundial.

Los mensajes programados permitirán agendar el envío de mensajes cada 10 minutos y con hasta 14 días de anticipación, sin necesidad de recurrir a aplicaciones de terceros.

Una de las características de esta actualización es que WhatsApp enviará los mensajes incluso si el teléfono del usuario está apagado o no tiene batería. Además, de acuerdo con la compañía, estos conservarán el cifrado de extremo a extremo, que impide incluso a WhatsApp leer su contenido.

La nueva función de WhatsApp permite elegir la fecha y hora de envío de mensajes, fotografías y videos en conversaciones individuales y grupales. (Cortesía de WhatsApp)





¿Cómo programar un mensaje en WhatsApp?

Para utilizar esta nueva función los usuarios deben seguir estos pasos:

Abrir la conversación individual o grupal en la que desean enviar el mensaje Escribir el texto o seleccionar la fotografía o video que quieras compartir Mantener presionado el botón de enviar Seleccionar fecha y hora en la que desean que llegue el mensaje

El destinatario verá el contenido como cualquier otro mensaje de WhatsApp . Los usuarios también podrán consultar los mensajes que tienen pendiente de envío y eliminarlos antes de la fecha programada si cambian de opinión.

¿Cuándo estarán listos los mensajes programados en México?

WhatsApp informó que la función comenzará a implementarse a nivel mundial durante las próximas semanas, por lo que no todos los usuarios tendrán acceso a ella de manera inmediata.

La herramienta puede programar felicitaciones de cumpleaños hasta organizar recordatorios o enviar mensajes a personas que se encuentran en otras zonas horarias, sin necesidad de estar pendientes del teléfono en el momento del envío.