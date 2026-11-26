En entrevista con Expansión, Luis Eom, CEO de LG Electronics México, explicó que si bien la compañía desarrolla sus propias tecnologías, necesita conocer la opinión de los consumidores locales, entender cómo utilizan sus equipos y qué esperan de ellos.

“¿Cómo lo usan? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo lo piensan?”, cuestionó el directivo al explicar las razones detrás de la iniciativa.

La intención, señaló, es conocer los hábitos y costumbres de los mexicanos para incorporarlos en el desarrollo de futuros productos, en lugar de limitarse a introducir en el país soluciones diseñadas bajo un estándar global.

Para LG, el acercamiento con las nuevas generaciones representa una oportunidad para identificar necesidades que no necesariamente fueron contempladas durante la concepción de sus dispositivos.



(Foto: Selene Ramírez)





México, un laboratorio tecnológico para LG

La elección de México como el primer destino internacional de Another Campus no es casualidad. Su cercanía con Estados Unidos, la diversidad de sus consumidores y su relevancia comercial y tecnológica dentro de América Latina lo convierten en un mercado estratégico para la compañía.

“México forma parte de algo muy esencial para toda la tecnología que baja a Latinoamérica”, explicó en entrevista con Expansión Daniel Aguilar, director de Comunicación de LG Electronics México.

De acuerdo con el ejecutivo, la velocidad con la que las tendencias tecnológicas de Estados Unidos llegan a México posiciona al país como un punto de referencia para la región. Además, la intención de la compañía es que la experiencia de Another Campus pueda replicarse posteriormente en otros espacios.

A ello se suma la diversidad de sus perfiles de consumo, una característica que Eom considera particularmente valiosa del mercado mexicano. El directivo puso como ejemplo el mercado de televisores, donde en México existe demanda tanto de pantallas de 32 pulgadas como de equipos de 115 pulgadas, una amplitud que permite a la compañía conocer el comportamiento de distintos segmentos de consumidores dentro de un mismo país.

