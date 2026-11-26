Esta diversidad, explicó, brinda a LG la posibilidad de probar productos y evaluar si podrían funcionar en otros mercados de América Latina e incluso a escala global. México no solo representa, entonces, un destino comercial para las innovaciones desarrolladas por la compañía, sino también un mercado del cual puede obtener aprendizajes para orientar su desarrollo tecnológico.
Un campus dentro del campus
Another Campus nació en universidades de Corea del Sur bajo la idea de crear espacios en los que los estudiantes puedan convivir, trabajar, entretenerse y realizar actividades cotidianas con ayuda de la tecnología.
En México, el proyecto está dividido en dos ambientes: Life’s Good Social Hub, enfocado en la interacción y convivencia entre estudiantes, y Life’s Good Lounge, que incorpora productos de la compañía para su uso en diferentes momentos de la vida universitaria.
El espacio cuenta con refrigeradores, hornos de microondas, pantallas, monitores gaming, equipos de audio, soluciones de climatización e incluso un clóset de vapor LG Styler, que los estudiantes pueden utilizar para preparar sus prendas antes de una presentación o actividad profesional.
La colaboración también contempla actividades que van más allá del uso cotidiano de los dispositivos. Durante la inauguración, Aguilar explicó que algunos equipos podrían servir para realizar actividades vinculadas con distintas áreas académicas. Una lavadora, por ejemplo, podría utilizarse para mostrar a estudiantes de diseño cómo reaccionan diferentes textiles a los procesos de lavado y secado, mientras que los alumnos de ingeniería podrían conocer el funcionamiento interno de algunos dispositivos.
“No es un espacio donde vamos a vender productos, este es un espacio donde vamos a conectar”, señaló durante la presentación.
¿Podría llegar a universidades públicas?
Aunque el Tec de Monterrey fue la primera institución educativa seleccionada para implementar el proyecto fuera de Corea del Sur, LG no descarta llevar el concepto a otras comunidades universitarias, incluidas instituciones públicas.
Cuestionado sobre esta posibilidad, Aguilar explicó que la elección del Tec respondió a su trayectoria en materia de desarrollo tecnológico, su prestigio académico y la apertura de la institución para establecer una colaboración con la compañía.
No obstante, señaló que el objetivo es evaluar la experiencia de esta primera sede e identificar si el modelo resulta relevante para otras universidades. “No solo se queda en mostrar el producto, se trata de (...) entender cómo los estudiantes lo hacen y cómo lo viven”, explicó.
Aunque por ahora la compañía no tiene previstas nuevas sedes ni un calendario de expansión en México, su interés, de acuerdo con los voceros, es que el acercamiento con la comunidad universitaria no termine con la inauguración del espacio.