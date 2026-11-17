Los riesgos que enfrentan los menores en internet van más allá del tiempo que pasan frente a una pantalla. El ciberacoso, la exposición a contenidos sexuales, la extorsión y otras formas de violencia digital forman parte de las preocupaciones de familias, especialistas y autoridades.
En México, 2.9 millones de adolescentes de entre 12 y 17 años reportaron haber sufrido ciberacoso durante los 12 meses anteriores, de acuerdo con cifras del Inegi.
En este sentido, José Antonio Ruiz Hernández, oficial nacional de Protección a la Infancia de UNICEF México, expone que poco más de medio millón de adolescentes recibió proposiciones sexuales y una cantidad similar estuvo expuesta a contenido sexual. Alrededor de 300,000 reportaron haber sufrido extorsión sexual.
Sin embargo, Ruiz Hernández cuestionó que los gobiernos recurran a las prohibiciones como principal respuesta a estos riesgos .
"Nos preocupa que ese sea el único debate, sobre todo para cuando no existe evidencia sólida de que vaya a funcionar", asegura.
Su postura coincide con los hallazgos de Childhood in a Digital World, un informe publicado por UNICEF en 2025, que no encontró evidencia clara de que el tiempo frente a las pantallas, por sí solo, perjudique directamente la salud mental infantil. En cambio, identificó asociaciones más consistentes entre las afectaciones emocionales y experiencias como el ciberacoso, la explotación sexual y la exposición a contenidos dañinos.
El organismo también advierte que impedir el acceso a internet puede limitar el desarrollo de habilidades digitales, sin necesariamente resolver los riesgos que enfrentan los menores. Por ello, plantea que las medidas de protección deben concentrarse en prevenir las experiencias perjudiciales y exigir mayores responsabilidades a las plataformas.
La IA tampoco está libre de riesgos
Aunque la inteligencia artificial encuentra mayor aceptación en el entorno educativo, su capacidad para mantener conversaciones personalizadas también abre preocupaciones sobre la privacidad, la dependencia tecnológica y los vínculos emocionales que pueden establecer los usuarios con estos sistemas.
Cimenna Chao Rebolledo, doctora en Psicología Educativa y Desarrollo de la UNAM, advirtió durante una conferencia de la SEP en julio de 2026 que el uso de tecnologías digitales entre menores requiere acompañamiento familiar, educación socioemocional y alfabetización tecnológica.
La especialista también llamó la atención sobre el uso de herramientas de IA como espacios de apoyo emocional, una práctica que plantea preguntas sobre el papel que estas plataformas pueden asumir en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
Aunque todavía falta evidencia sobre su alcance entre menores, en la educación superior mexicana ya existen registros de estudiantes que recurren a estas herramientas para buscar compañía, desahogarse o recibir consejos personales.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Usos y Percepciones de la Inteligencia Artificial Generativa (ENIAG) 2025, presentada por la SEP en abril de 2026, cerca de 92,000 universitarios mexicanos, equivalentes a 9% de los estudiantes analizados, declararon haber utilizado IA como apoyo emocional .
Entre quienes recurrieron a estas herramientas, 55.1% buscó consejos sobre ansiedad, estrés, depresión o tristeza, mientras que 29.8% las utilizó para simular una conversación con alguien que pudiera brindarle apoyo. Estas cifras corresponden a estudiantes de educación superior y no permiten establecer la frecuencia de estas prácticas entre menores de edad.
Los riesgos de establecer vínculos afectivos con estos sistemas también han llegado a los tribunales. En Estados Unidos, Megan Garcia demandó en octubre de 2024 a Character.AI y Google después de que su hijo Sewell Setzer, de 14 años, muriera por suicidio.
Según la demanda, el adolescente desarrolló un vínculo romántico y de dependencia emocional con un chatbot inspirado en un personaje de Game of Thrones. La madre sostuvo que las interacciones con el sistema y la falta de medidas de protección contribuyeron a su muerte.
En enero de 2026, Google y Character.AI alcanzaron un acuerdo para resolver el litigio, cuyos términos económicos no se hicieron públicos. El acuerdo no constituye una determinación judicial de que el chatbot haya causado la muerte del adolescente, pero el caso abrió una discusión sobre las medidas de seguridad de los asistentes capaces de simular relaciones personales.