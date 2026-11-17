Christine Tresignie, directora global de Asuntos Públicos de Ipsos, explica en el marco del reporte que las preocupaciones por las redes sociales y la inteligencia artificial continúan creciendo, pero esto no significa que exista un rechazo generalizado hacia todas las tecnologías.

“Las personas parecen cada vez más dispuestas a distinguir entre las tecnologías que consideran una amenaza potencial para el bienestar de los jóvenes y aquellas que creen que podrían mejorar el aprendizaje y ampliar las oportunidades”, señala.

Para Ipsos, esta diferencia refleja una percepción que distingue entre las tecnologías asociadas con riesgos para el bienestar y aquellas que podrían contribuir al desarrollo de habilidades.

En el caso de la IA, la posibilidad de apoyar el aprendizaje, facilitar el acceso a información y preparar a los estudiantes para un mercado laboral cada vez más digitalizado ayuda a explicar su mayor aceptación.

De acuerdo con el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, 86% de los empleadores encuestados espera que la inteligencia artificial y las tecnologías de procesamiento de información transformen sus negocios hacia 2030. Además, el organismo estima que 39% de las habilidades actuales de los trabajadores cambiarán o quedarán desactualizadas durante ese periodo.

¿Por qué la IA recibe un trato distinto?

Mientras las redes sociales suelen asociarse con el consumo de contenido y la interacción entre usuarios, la IA generativa ofrece aplicaciones que pueden integrarse directamente a las actividades escolares, desde explicar conceptos hasta apoyar la preparación de materiales educativos.

Esta posibilidad ha llevado a organismos internacionales a desarrollar recomendaciones para incorporar la inteligencia artificial a la enseñanza sin dejar de lado los riesgos que representa.

En su Guía para la inteligencia artificial generativa en la educación y la investigación, la UNESCO reconoce que estas herramientas pueden contribuir a la creación de contenidos, la investigación y el diseño de actividades de aprendizaje. Sin embargo, advierte que su incorporación requiere criterios pedagógicos, capacitación docente y mecanismos para proteger la privacidad de los estudiantes.