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Licenciaturas de tres años y sin tesis para titularte, la propuesta que busca transformar las universidades en México

La propuesta busca ampliar las oportunidades de acceso a la universidad y atender las desigualdades económicas, de género y territoriales que enfrentan los jóvenes en México.
dom 15 noviembre 2026 02:47 PM
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Rectoría de la UNAM
El esquema 3-2-3 plantea que los estudiantes cursen tres años de licenciatura, dos de maestría y tres de doctorado, con una trayectoria académica más articulada. (Rob Atherton/Getty Images)

Las universidades públicas y privadas de México podrían modificar la duración de sus carreras y la forma en que sus estudiantes obtienen un título profesional.

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) presentó una propuesta para transformar el modelo de educación superior que contempla licenciaturas de tres años, una nueva organización de los estudios de posgrado y la eliminación de la tesis como requisito obligatorio para concluir la licenciatura.

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El planteamiento fue presentado por la titular de la dependencia, Rosaura Ruiz Gutiérrez, ante representantes de 278 instituciones de educación superior durante la LXIX Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

La propuesta busca cambiar la manera en que se organizan los programas académicos, vincular la formación con la investigación y ampliar las oportunidades para que más jóvenes puedan continuar sus estudios.

Uno de los puntos que podría tener un impacto directo en los estudiantes es la eliminación de la tesis como requisito general para obtener el título universitario.

La Secretaría plantea agilizar los procesos de titulación y retirar obstáculos burocráticos que prolongan el cierre de la trayectoria académica de los egresados. Esto abriría la puerta a revisar los mecanismos que utilizan las instituciones para acreditar la conclusión de una licenciatura.

Biblioteca central, frente a ella dos egresados reciben su titulo.
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¿En qué consiste el modelo 3-2-3 que propone la Secihti?

La iniciativa también propone reorganizar la trayectoria universitaria mediante un esquema denominado 3-2-3, que contempla tres años de licenciatura, dos de maestría y tres de doctorado.

Con este modelo, la dependencia busca que los estudiantes puedan avanzar de manera más articulada entre los distintos niveles educativos y comenzar a desarrollar capacidades de investigación desde etapas más tempranas de su formación.

La intención es fortalecer la relación entre la enseñanza universitaria, la investigación y la creación de capacidades científicas y tecnológicas para el país.

De acuerdo con Ruiz Gutiérrez, uno de los objetivos es contar con estudiantes que lleguen a los programas de doctorado a edades más jóvenes.

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El modelo también contempla transformar los planes de estudio para incorporar tecnologías emergentes, hacer transversal la investigación en todas las áreas del conocimiento y establecer criterios para el uso crítico de la inteligencia artificial.

La propuesta busca que las universidades no solo amplíen su matrícula, sino que también actualicen sus programas frente a los cambios tecnológicos y las necesidades del país.

Otro de los ejes es conectar las capacidades de las instituciones de educación superior con el proyecto de supercómputo nacional y la supercomputadora Coatlicue, con el propósito de impulsar el desarrollo de inteligencia artificial y fortalecer la infraestructura científica.

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La propuesta también busca ampliar el acceso a la universidad

Durante su participación, la secretaria señaló que la transformación del sistema universitario debe partir de las necesidades de los jóvenes.

Por ello, propuso que las instituciones escuchen sus experiencias, expectativas y obstáculos, y que incorporen esa información en la renovación de los programas académicos y los apoyos para que puedan continuar sus estudios.

El plan también contempla ampliar la cobertura nacional y atender las desigualdades socioeconómicas, de género y territoriales, así como las dificultades que enfrentan quienes son la primera generación de sus familias en ingresar a la universidad.

Por su parte, Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció que el presupuesto federal destinado al sistema universitario en 2027 será histórico y que contempla recursos para atender incrementos salariales en algunas instituciones. También llamó a flexibilizar los planes de estudio para responder a las necesidades de las nuevas generaciones.

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En tanto, Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo de la ANUIES, destacó que la asociación puede funcionar como una red para identificar las necesidades de las instituciones, compartir problemáticas y difundir buenas prácticas que puedan replicarse en otras universidades.

Por ahora, la propuesta abre una discusión sobre la duración de las carreras, los requisitos de titulación y la relación entre licenciatura, maestría y doctorado. Su puesta en marcha dependerá de cómo se construya el nuevo modelo con las instituciones de educación superior y de los cambios que eventualmente se acuerden para los programas académicos.

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