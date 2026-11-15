Licenciaturas de tres años y sin tesis para titularte, la propuesta que busca transformar las universidades en México

El planteamiento fue presentado por la titular de la dependencia, Rosaura Ruiz Gutiérrez, ante representantes de 278 instituciones de educación superior durante la LXIX Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

La propuesta busca cambiar la manera en que se organizan los programas académicos, vincular la formación con la investigación y ampliar las oportunidades para que más jóvenes puedan continuar sus estudios.

Uno de los puntos que podría tener un impacto directo en los estudiantes es la eliminación de la tesis como requisito general para obtener el título universitario.

La Secretaría plantea agilizar los procesos de titulación y retirar obstáculos burocráticos que prolongan el cierre de la trayectoria académica de los egresados. Esto abriría la puerta a revisar los mecanismos que utilizan las instituciones para acreditar la conclusión de una licenciatura.





¿En qué consiste el modelo 3-2-3 que propone la Secihti?

La iniciativa también propone reorganizar la trayectoria universitaria mediante un esquema denominado 3-2-3, que contempla tres años de licenciatura, dos de maestría y tres de doctorado.

Con este modelo, la dependencia busca que los estudiantes puedan avanzar de manera más articulada entre los distintos niveles educativos y comenzar a desarrollar capacidades de investigación desde etapas más tempranas de su formación.

La intención es fortalecer la relación entre la enseñanza universitaria, la investigación y la creación de capacidades científicas y tecnológicas para el país.

De acuerdo con Ruiz Gutiérrez, uno de los objetivos es contar con estudiantes que lleguen a los programas de doctorado a edades más jóvenes.