Este fenómeno se podrá ver en partes de Australia y del Sudeste asiático el 20 de abril. Lamentablemente, no se será visible en México.

Debido a sus características, solo será visible en el Hemisferio Sur de la Tierra, cerca de las costas de Australia.

Sin embargo, se podrá seguir a través de la NASA, que transmitirá el eclipse solar de abril.

A solar eclipse will be visible over parts of Western Australia and Southeast Asia today. No matter where you are, you can watch the Moon block the Sun with us.

At 10:30pm ET (0330 UTC), watch #NASAScience Live and ask NASA experts your questions, plus get a preview of…

— NASA (@NASA) April 19, 2023