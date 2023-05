¿Adiós letra fea de doctor? Ya vienen las recetas digitales

No todos los médicos tienen letra fea

Guillermina Sánchez Rodríguez, directora médica y de institutos de TecSalud, sistema médico del Tecnológico de Monterrey, coincide en que la migración al mundo digital tiene que operarse de forma gradual con el objetivo de otorgar una mejor atención a la población. Ella agrega lo siguiente:

“Actualmente no hay un conjunto unificado de información de los pacientes en los sistemas de salud del país, y esto poco a poco lo tenemos que ir resolviendo; una vez que se logre también tendremos que garantizar la seguridad y la confidencialidad en esos datos”.

Sánchez Rodríguez ya ha emitido recetas digitales y, por experiencia propia, piensa que cualquier médico puede aprender a generarlas tras una capacitación de entre media hora y una hora, según qué tan intuitivo sea el software que le toque.

Finalmente, Guillermina no niega la cruz de su parroquia, pues reconoce que casi todos sus colegas tienen letra fea. No obstante, ella es la excepción que confirma la regla.

“Sabemos que no somos identificados precisamente por una buena caligrafía, pero yo no estoy en ese grupo, y hasta me han dicho: con esa letra que tienes pareciera que no eres médico”, concluye Guillermina, entreverando sus palabras con una sonrisa.