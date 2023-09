¿Qué es la nomofobia y cuáles son las consecuencias de la adicción al celular?

El más reciente caso de Nomofobia es el que se expuso a través de un video en Tik Tok en donde una joven de España comparte que la batería de su iPhone se acaba muy rápido y que tiene que cargarlo tres veces al día y la solución que le han ofrecido es regresarle su dinero, sin embargo, ella lo que quiere es un teléfono móvil que no presente fallas.

La grabación atrajo cientos de críticas y mensajes de empatía porque los síntomas que presenta podría ser nomofobia.

Apple haz algo, no podemos verla sufrir así 😔 pic.twitter.com/loXhTvsorY — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) September 28, 2023

¿Qué es la nomofobia?

El uso excesivo del teléfono móvil puede generar problemas de dependencia, adicción y miedo, y generar nomofobia, que representa un miedo irracional a estar sin un teléfono móvil.

El término proviene del anglicismo “nomophobia” (“no-mobile-phone-phobia”) y se acuñó en 2009 en Reino Unido. Un estudio de YouGov Real Time señaló en 2019 que 44% de los británicos encuestados sufrían ansiedad si no podían disponer de su móvil para "seguir en contacto" con su círculo, ya sea porque no tenían el dispositivo a la mano, se les acababa la batería o no tenían cobertura.

Aunque hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha catalogado a la nomofobia como una patología mental, los expertos sí hacen un llamado a estar atentos a las consecuencias a la salud por el uso excesivo de estos dispositivos.

Consecuencias de la nomofobia

Entre las consecuencias psicológicas más comunes de la nomofobia son la ansiedad, la depresión o el aislamiento –se piensa que los móviles nos mantienen en contacto con los demás, pero el problema aparece cuando las relaciones online sustituyen a las que se desarrollan cara a cara, lo que se ha definido como phubbing, que es la acción de ignorar a alguien en un encuentro social por atender al teléfono celular en vez de prestar atención.