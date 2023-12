Día de la Virgen de Guadalupe

La aparición de la Virgen de Guadalupe, en la creencia católica, sucedió un 12 de diciembre de 1531, a San Juan Diego. Las celebraciones populares inician unos días antes y culminan en la madrugada de esta fecha con ‘Las mañanitas’ y diversas actividades religiosas.

La fiesta más importante se lleva a cabo en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, donde cada año llegan millones de peregrinos provenientes de varios estados y países, principalmente latinoamericanos.

¿Cuándo es el Día del banquero?

Aunque se piense que los bancos no abren el 12 de diciembre debido a las celebraciones de la virgen, esto no es exactamente así. En esta fecha también se conmemora el Día del empleado bancario en México, por lo cual, si tienes pendientes con tu institución financiera, anticípalas, porque ese día no hay sucursales abiertas.

¿El 12 de diciembre es día oficial?

No, y por tanto, los patrones no están obligados a dar descanso a sus empleados el 12 de diciembre. Y, por no estar contemplado como día de asueto oficial en la Ley Federal del Trabajo, tampoco se paga doble.

Por eso los únicos empleados que, de manera segura no trabajarán y tendrán puente son los banqueros. A menos que el patrón, por cuenta propia, decida dar este día libre a sus trabajadores.