En estos detalles debes fijarte al momento elegir un filtro de agua

Normas Oficiales Mexicanas y PFAS

México cuenta con varias Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que regulan la calidad del agua potable. Entre ellas, la NOM-127-SSA1-1994 que establece los límites permisibles de calidad y tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano. Sin embargo, estas normas no contemplan los PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas), conocidos como contaminantes emergentes, los cuales pueden tener efectos adversos en la salud a largo plazo.

Los PFAS son una familia de productos químicos utilizados en productos industriales y de consumo, incluyendo utensilios de cocina antiadherentes, ropa impermeable y espumas contra incendios. Estos compuestos son altamente persistentes en el medio ambiente y en el cuerpo humano, lo que ha llevado a su apodo de "químicos permanentes" . La exposición a los PFAS puede estar asociada con diversos problemas de salud, como cáncer, problemas hepáticos, disfunción tiroidea y trastornos del sistema inmunológico .

Leandro Barrionuevo, cofundador de PURA, señala que "los PFAS no están regulados actualmente por la Cofepris para el agua potable". Esta falta de regulación implica que muchas tecnologías de purificación disponibles no están diseñadas para eliminar estos compuestos. Según estudios recientes, los PFAS están presentes en diversas fuentes de agua, y su eliminación requiere tecnologías específicas que no todos los filtros comerciales pueden ofrecer.

Y si relleno mi garrafón en una purificadora de autoservicio, ¿es bueno o malo?

Para quienes optan por comprar agua purificada en pequeñas plantas, es fundamental conocer los procedimientos de purificación que utilizan. Los métodos más comunes incluyen la filtración por carbón activado, la ósmosis inversa y la luz ultravioleta. Sin embargo, no todas las plantas utilizan tecnologías adecuadas para eliminar todos los contaminantes.

Barrionuevo destaca que "es crucial que las plantas de purificación cumplan con las normas oficiales y que los consumidores pregunten sobre los procedimientos utilizados". La transparencia en estos procesos puede garantizar que el agua que consumen sea segura y de calidad.

¿Cómo elegir un buen filtro de agua?

Para los consumidores elegir un buen filtro de agua puede ser un desafío debido a la amplia oferta disponible. Barrionuevo recomienda que "los consumidores verifiquen que los filtros cuenten con respaldo, certificación de laboratorios autorizados y tecnología adecuada para los contaminantes presentes en su región". Además, sugiere optar por empresas con presencia local que puedan ofrecer asesoría y soporte técnico.

Es esencial revisar las especificaciones del filtro y asegurarse de que elimine contaminantes específicos como el arsénico o los PFAS; aunque los PFAS aún no están contemplados en las normas mexicanas, existen distintas empresas como PURA que certifican sus productos en otros países para asegurar la eliminación de estos componentes.