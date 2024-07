¿Qué es la ceguera nocturna y cuáles son sus causas y peligros?

¿Qué es la ceguera nocturna y qué la causa?

La ceguera nocturna no significa que la persona pierde la capacidad de ver en la oscuridad, sino que su visión no es buena, o la dificulta en gran medida.

Los ojos humanos se ajustan constantemente a la luz. En la oscuridad, las pupilas negras en el centro del ojo se dilatan, para que pueda entrar más luz y la reciba la retina. Este es un tejido en la parte trasera del ojo que alberga células como conos y bastones.

Las células de cono ayudan a las personas a ver los colores, mientras que los bastones se encargan de la oscuridad. En ocasiones, las primeras células se dañan por una enfermedad, lesión o por otra causa, lo que provoca que sea difícil ver de noche.

La ceguera nocturna no se trata de una enfermedad, pero sí puede ser un síntoma de otras afecciones.

De acuerdo de Harvard Health Publishing , menciona que existen diferentes causas que pueden provocar ceguera nocturna como tomar unos medicamentos como antidepresivos, antihistamínicos o antipsicóticos, ya que pueden afectar el tamaño de las pupilas y la cantidad de luz que entra en el ojo.

Las afecciones oculares que pueden causar nictalopía son:

glaucoma, una enfermedad que daña los nervios ópticos y los vasos sanguíneos del ojo.

cataratas, son áreas nubladas en el cristalino que distorsionan o bloquean el paso de la luz a través del cristalino.

síndrome del ojo seco, una afección crónica en la que no se producen suficientes lágrimas para mantener la lubricación ocular.

Otras causas pueden ser la miopía, la diabetes, falta de vitamina A o zinc, lesiones oculares, o retinitis pigmentaria.

No obstante, un factor que aumenta el riesgo de padecer ceguera nocturna y que no se puede controlar es la edad. Al envejecer, los ojos reaccionan más lentamente a los cambios de luz y la visión se deteriora. La Dra. Isabel Deakins, optometrista del Massachusetts Eye and Ear, en una publicación del Harvard Health Publishing, explica que “La cantidad de bastones en nuestros ojos disminuye, las pupilas se hacen más pequeñas y los músculos del iris se debilitan”.

Los peligros de la ceguera nocturna

La ceguera nocturna puede ser una condición que afecte el desempeño de actividades cotidianas y, en algunos casos, aumentar el riesgo de diferentes tipos de accidentes, como los automovilísticos, ya que el conductor no puede percibir los obstáculos en la carretera o camino, incluso la velocidad y cercanía de otros vehículos.

Las personas con nictalopía también pueden tener riesgos de caídas, especialmente si se trata de adultos mayores. En otro tipo de escenarios de emergencia, como un sismo, un incendio o un corte de energía por la noche, puede dificultar la evacuación segura.

¿Hay tratamiento?

La Clínica Oftalmológica de Penedés, explica que no hay una cura específica para la ceguera nocturna, ya que su causa varía y puede estar relacionada con varias enfermedades o condiciones. No obstante, se pueden tomar diferentes medidas para tratar las causas subyacentes a ella y mejorar la visión por la noche.

Estas son algunas recomendaciones:

Consumir suficiente vitamina A , ya que es esencial para una buena visión. La pueden encontrar en zanahorias, espinacas o en el hígado.

, ya que es esencial para una buena visión. La pueden encontrar en zanahorias, espinacas o en el hígado. Proteger los ojos de forma adecuada . Ya sea al practicar algún deporte o trabajo que requiera algún equipo necesario, como en el día a día usar lentes de sol para evitar daños por la radiación.

. Ya sea al practicar algún deporte o trabajo que requiera algún equipo necesario, como en el día a día usar lentes de sol para evitar daños por la radiación. Prevenir enfermedades como la diabetes.

como la diabetes. Descansar los ojos después de realizar actividades que requieran concentración visual, como usar computadoras, teléfonos celulares o leer por periodos largos.

después de realizar actividades que requieran concentración visual, como usar computadoras, teléfonos celulares o leer por periodos largos. Realizar exámenes de la vista de forma regular y usar el tratamiento indicado.

¿Cómo reducir los riesgos de esta condición?

Para mantener una buena visión, es importante realizarse exámenes ópticos para conocer la condición ocular. Independientemente de la actividad que realice, así como conducir.

Pero si vas a manejar de noche, estas son algunas recomendaciones y medidas para que sea más segura: