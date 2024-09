El inicio, el auge y la caída de los Beepers en México

¿Qué son los beepers?

Los beeper, bíper, localizador, buscapersonas, mensáfono, o incluso llamado “radiecito de los doctores” comprende a un dispositivo de radiofrecuencia o RF que permite que los usuarios puedan recibir mensajes transmitidos a través de una red especial de radio.

Su origen se remonta a 1921, en el Departamento de Policía de Detroit, cuando utilizaban un sistema similar a los beepers. Sin embargo, fue en 1949 cuando Al Gross patentó el buscapersonas, para utilizar por primera vez en el Hospital Judío de la Ciudad de Nueva York.

Esta tecnología era limitada, hasta que la Federal Communications Commission (FCC) de Estados Unidos aprobó su uso público en 1958. Un año más tarde, Motorola fabricó un producto de radio personal para mensajería corta y fue un éxito. No obstante, el Pageboy 1 no tenía pantalla y no podía almacenar los mensajes. Solo era portátil y notificaba cuando alguien recibía comunicación.

Posteriormente, en 1980, ya había más de 3.2 millones de usuarios de esta tecnología en el mundo. Las situaciones para las que se utilizaban más eran en situaciones de momento, como los trabajadores médicos que se comunicaban entre sí dentro de un hospital.

Ya en los 90, se había inventado el sistema de búsqueda de área amplia y lo utilizaban más de 22 millones de personas.

¿Cómo funcionan?

Estos aparatos son dispositivos portátiles de comunicación y mensajería. El proceso era simple. Una persona enviaba un mensaje de texto mediante un teléfono de tonos o incluso mediante un correo electrónico que se reenvía al beeper de la persona a la que se quiere contactar.

Luego, esa persona recibe una notificación mediante el dispositivo para decir que tiene un mensaje entrante. En los dispositivos con pantalla LCD, muestra el número de teléfono o mensaje.

Los beepers en México

El despliegue en México del pager fue a partir de la década de 1990. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Concesionarios de Radiolocalización (AMCOR) registró a finales de 1998 a 700,000 usuarios de paging y para 1999 estimó tener más de un millón.

Sin embargo, José Manuel Madrid, el entonces director comercial de Digitel, una empresa de telecomunicación, dijo que el mercado andaba alrededor de los 750,000 usuarios y podría llegar a los 800,000 como máximo.

La compañía SkyTel, desde 1992, estimaba que el crecimiento anual iría de 25% y 40%. Sin embargo, en 1999 surgió el modelo de “el que llama paga” de telefonía móvil dificultó el mercado de los localizadores.

El mercado llegó hasta después de la década de 2010. Las compañías que marcaban la competencia mexicana eran Digitel, SkyTel y Biper. Según archivos de Expansión, el costo mensual del servicio de localizador era alrededor de 160 pesos para la cobertura local, 200 pesos para regional y 260 a nivel nacional.

Expansión refiere que los precios iban homologados con el mercado estadounidense, que iban desde 230 a 395 dólares y el servicio se cobra por carácter (letra, signo, número), a 25 dólares por 10,000 caracteres, lo que equivale aproximadamente a 83 mensajes normales.

El trabajo de las personas telefonistas enfrentaban entre 600 a 800 llamadas en sus siete u ocho horas de turno. Su actividad no solo era ser expertos en ortografía y dicción, también de mucha paciencia y síntesis de información para mandar los mensajes a sus destinatarios.

Japón usó beepers hasta 2019

Aunque parezca una tecnología obsoleta en la actualidad, que contamos con smartphones y mensajería instantánea, en Japón, los beepers serían utilizándose hasta 2019 , principalmente por médicos y trabajadores de los servicios de salud.

La cobertura de señal de los bíper era más confiable en interior de los hospitales que la red del celular, además que su radiofrecuencia no interfiere con el equipo médico.

El último suscriptor de beeper en Japón era Ken Fujikura, quien conservaba su dispositivo para que si madre lo contactaba, de acuerdo con la prensa local.

"Como solo mi madre conoce el número del localizador, sabía que (el mensaje) era de ella", le dijo al sitio Nikkan-Spa. "Con un teléfono, nunca estaba seguro de que fuera urgente", explicó.