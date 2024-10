Katya Echazarreta: una mexicana en el espacio

“Cuando volví, asistí a varios eventos y tuve la oportunidad de hablar con niños que me preguntaban cómo podían llegar al espacio”.

Sin embargo, decidió ser honesta en sus respuestas, consciente de las limitaciones actuales en el país.

“Les dije la verdad: no puedes ir al espacio si te quedas en México. Y sé que la respuesta fácil sería decirles que estudien y se esfuercen, pero la realidad es que fueron las oportunidades que me ofrecieron fuera del país las que me permitieron llegar donde estoy”, confesó.

Hacia el final habló sobre el estado actual de la industria aeroespacial en México. Durante la entrevista, mencionó que el país todavía no cuenta con una infraestructura sólida en este sector debido a la falta de regulación. “No tenemos una industria aeroespacial en México porque no existen leyes que la regulen”, explicó Echazarreta, señalando que este es uno de los principales obstáculos que enfrenta el desarrollo de la industria en el país.

A pesar de que ya se han firmado acuerdos para construir bases de despegue en México, la astronauta explicó que la falta de una reforma legislativa impide que estos proyectos avancen. “Hay acuerdos en marcha, pero no podemos avanzar debido a las leyes actuales. Por eso se está trabajando en una reforma que permitirá darle salida a esta industria”, afirmó.

Katya también mencionó que varias empresas internacionales ya están interesadas en invertir en el desarrollo de la industria aeroespacial mexicana, pero que, sin un marco legal adecuado, estos esfuerzos siguen limitados. Para Echazarreta, una de sus metas principales en los próximos años es precisamente impulsar este desarrollo. “Mi objetivo es contribuir al crecimiento de la industria aeroespacial en México. Es hora de que nuestro país se posicione como un jugador importante en este ámbito”, declaró.