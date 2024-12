Así puedes cuidar a tus perros en las fiestas decembrinas

Cómo cuidar a los perros en las fiestas decembrinas

Proteger del frío de la manera adecuada

Con el descenso de temperatura por el invierno, es necesario estar atentos a que los perros no pasen frío, ya que puede provocar hipotermia, resequedad en las almohadillas de las patas, nariz o piel, o incluso problemas articulares.

Algunas razas de perros están más expuestos a padecer frío, especialmente los que tienen corto pelaje como los chihuahuas o los xoloitzcuintles. En estos casos, es ideal protegerlos con algún suéter o prenda que los mantenga calientes.

Estas son unas recomendaciones para protegerlos en la temporada:

Recuerda que la ropa para perros debe protegerlos del frío, y esa es la prioridad.

Elegir prendas preferentemente de algodón, ya que algunos textiles como el poliéster puede ser irritante o causar alergias en algunos perros.

Cambiar cada dos días de ropa. Los perros secretan sus propios aceites naturales, y es necesario permitir a la piel transpirar.

Lavar la prenda con jabón neutro, y no usar suavizantes o aromatizantes, ya que el aroma les puede molestar o irritar, debido a la sensibilidad de su olfato.

En lugares con muy baja temperatura, se recomienda usar zapatos para perros.

Una clave para conocer si son necesarios los zapatos, es colocar que el dueño coloque la mano en el piso por unos segundos, y notar si está demasiado frío: “Si tú no lo soportas por más de 5 segundos cuando pones la mano, tampoco lo va a soportar el perro, a pesar de que la almohadilla tiene una función de protegerlo”, menciona la doctora veterinaria.

Lubricar las patas y nariz con productos aptos para perros. Existen lubricantes para estas áreas del cuerpo que contienen aceites botánicos que les ayudan a humectar, como el aceite de coco, y no suelen ser tóxicos en caso de ingerir. El momento ideal es aplicar el producto antes de que duerman.

Mantener al día la cartilla de vacunación

La vacunación y desparasitación de los perros es fundamental para protegerlos durante todo el año, y las fiestas decembrinas no es la excepción. La tos de las perreras, o traqueobronquitis infecciosa canina, es una enfermedad respiratoria contagiosa que suele darse durante la temporada, menciona la veterinaria Andrea Bernal.

De esa forma, en caso de estar en contacto con otros perros, ya sea en la reunión o en alguna pensión de mascotas, tendrá menos riesgos de contagio.

Evita darle comida de la cena, mejor prepara algo especial apta para su consumo

Es común que, durante la comida entre los familiares, o la preparación de los alimentos para las fiestas, el perro esté interesado en probar, sin embargo, darle de comer de ellos puede ser un grave error.

La comida que se prepara para las fiestas suele estar muy condimentada o tener ingredientes que pueden ser dañinos para su salud. “El pavo viene cocido, ya trae especias, algunos le ponen alcohol o tequila. Estas cosas mínimas pueden llegar a intoxicar al perro; lo mínimo es un vómito o diarrea, pero en casos graves pueden terminar con convulsiones,” explica la especialista.

Incluso lo que parece algo inofensivo, como el hueso de una preparación, es mejor evitarlo. “Mi abuela le dio el hueso del pozole a su perra, pensando que no pasaría nada. Al día siguiente la perra tenía diarrea con sangre y terminó en el hospital”, relató Andrea.

En caso de querer consentir al perro de la familia, se puede preparar aparte un alimento de manera especial, cocidos o a la plancha, y sin condimentos. “Puedes preparar una pechuga de pollo o un medallón de atún a la plancha, sin sal, sin condimentos y sin huesos. Créeme, lo va a disfrutar mucho, y tú estarás tranquilo porque no se intoxicará.”

Por su parte, es importante mantener una buena alimentación o incluso añadir suplementos, según recomiende el médico veterinario, ricos en ácidos grasos y proteínas.

En caso de notar que el perro come más en invierno, no hay que preocuparse. La doctora Bernal explicó que los animales suelen cambiar la cantidad de alimentos durante las temporadas. En época de frío, necesitan más calorías para mantenerse calientes, por lo que suelen comer más carbohidratos.

Prepara espacios para evitar el estrés

Con las visitas, el ruido, la música, los adornos, las luces o la pirotecnia puede causar estrés, ansiedad o nervios a un perro, que provoque que rompa cosas o alguna conducta diferente a la cotidiana. Los dueños pueden anticiparse a estos problemas.

Algunas recomendaciones que pueden tener en cuenta son:

Mantener los paseos.

En caso necesario, puede ser mejor llevarlo a una pensión canina.

Preparar un espacio donde pueda estar tranquilo.

Buscar calmantes o productos antiestrés.

Habla con tus invitados

No todo se limita a cuidados sobre el perro, también es importante tener comunicación con las y los invitados con los que estarán en contacto con el perro. “Habla con tus visitas y diles: ‘Mi perro no puede comer esto, no hagas esto con mi perro’. La comunicación es clave para evitar problemas.”

Informar sobre qué se puede y no con el perro, puede evitar que le den alimentos que le causen daño, o que cause un conflicto. “Las personas a veces minimizan la importancia de las mascotas en la familia. Como dueños responsables, debemos informarnos y garantizar su bienestar.”