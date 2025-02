El sábado 8 de febrero, Adrián Simancas y su padre, Dell, navegaban en kayak cuando una ballena jorobada emergió repentinamente del agua y atrapó a Adrián junto con su embarcación, de acuerdo con el Daily Mail. Segundos después, el animal lo liberó sin consecuencias graves.

La escena fue grabada por Dell, quien se encontraba a pocos metros y pudo documentar el momento exacto, según informó el Daily Mail. En el video se le escucha diciéndole a su hijo que mantuviera la calma mientras la ballena lo soltaba.

A humpback whale swallowed a 20-year-old man while he was packrafting with his father in Águila Bay, Punta Arenas, Chile, then spat him out a few seconds later pic.twitter.com/sleicVDqKP

