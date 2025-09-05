¿Cuándo es el Día del hermano y por qué se celebra en esta fecha en México?

Cuándo se celebra el Día del hermano

Cada año el 5 de septiembre se celebra el Día del hermano en varios países. Esta fecha fue elegida porque coincide con el aniversario luctuoso de la Madre Teresa de Calcuta. El homenaje busca destacar la cercanía de los hermanos en el desarrollo de la vida y la importancia de los lazos familiares.

La Madre Teresa dedicó su vida a ayudar a las personas más necesitadas. Fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad en 1950 y junto a las religiosas de su orden impulsó obras sociales en distintas regiones del mundo. Su ejemplo motivó que esta fecha fuera reconocida como un momento para rendir homenaje a los hermanos y al mismo tiempo recordar el valor de la solidaridad.

En 1997, año de su fallecimiento, la comunidad internacional ya reconocía su figura como referente en la lucha contra la pobreza. De ahí que este día quedara establecido para rendir tributo tanto a su obra como a la importancia de los hermanos en la vida familiar.

De esta manera, la fecha combina un motivo religioso y social con un significado cercano a las familias que ven en ella una oportunidad para reforzar sus vínculos.

Por qué la ONU también conmemora el 5 de septiembre

La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución A/RES/67/105, declaró esta fecha como el Día Internacional de la Beneficencia.

Esta decisión se tomó en reconocimiento al papel que desempeña la caridad en la reducción del sufrimiento humano y en el fomento de la solidaridad entre personas y comunidades. El vínculo con la Madre Teresa de Calcuta es directo, ya que en vida dedicó su labor a atender a enfermos, pobres, huérfanos y moribundos en diferentes países.

Nacida en 1910 en la antigua Yugoslavia bajo el nombre de Agnes Gonxha Bojaxhiu. En 1928 se trasladó a la India y dos décadas después se hizo ciudadana de ese país. En 1950 fundó la orden de las Misioneras de la Caridad, que se expandió primero en India y más tarde en el mundo.

Su trabajo le valió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Nobel de la Paz en 1979. En esa ocasión declaró que “la pobreza y la angustia constituyen una amenaza a la paz”, una frase que resume el sentido de su labor.

Cómo festejar el día del hermano

En México, una de las formas más comunes de festejar es a través de comidas familiares. Puedes organizar un encuentro en casa o invitar a tu hermano o hermana a disfrutar de su platillo favorito.

Otra alternativa es compartir actividades cotidianas como ir al cine, jugar videojuegos, ver una película en casa o salir a caminar. No se trata de la magnitud del festejo, sino del valor de convivir y fortalecer el lazo entre hermanos.

La fecha es también un momento para reflexionar sobre la importancia de mantener la cercanía en medio de las responsabilidades diarias. Se convierte en un recordatorio de que la convivencia y el apoyo mutuo forman parte de la vida familiar.

Al elegir cómo conmemorar este día, cada familia adapta la celebración a sus costumbres y posibilidades. Lo importante es dedicar tiempo para reconocer la presencia de los hermanos en tu vida.