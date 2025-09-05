Profeco analizó marcas de leche en México y esta es la única que reprobó (y la venden solo en Tiendas 3B)

¿Qué encontró la Profeco en su estudio?
El análisis, publicado en la
, determinó que todos los productos cumplen con el contenido neto declarado. Además, las leches respetan los parámetros de proteína, grasa, caseína, densidad, lactosa y sólidos no grasos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2012, mientras que los productos lácteos combinados cumplen con los parámetros de proteína, grasa y caseína de la NOM-183-SCFI-2012. Revista del Consumidor de septiembre
Solo uno de los productos reprobó el examen por observaciones adicionales, por lo que la Profeco recomienda no consumirlo hasta que la empresa responsable atienda las observaciones del organismo, ya que en su estado actual puede resultar confuso y engañoso.
La muestra incluyó distintas categorías:
-17 leches enteras
-4 leches enteras deslactosadas
-11 leches parcialmente descremadas
-12 leches parcialmente descremadas deslactosadas
-2 leches parcialmente descremadas evaporadas
-6 leches semidescremadas
-7 leches semidescremadas deslactosadas
-6 leches descremadas
-6 leches descremadas deslactosadas
-9 productos lácteos combinados con grasa vegetal
-4 productos lácteos combinados con grasa vegetal deslactosados
-1 bebida láctea con grasa vegetal
La única leche reprobada por Profeco
El único producto que no aprobó el examen fue LACTI LAC, una bebida ultrapasteurizada con grasa vegetal adicionada con vitaminas A y D. Se vende en envases de 950 ml a un precio de 12 pesos, lo que la convierte en la más barata del mercado y está disponible principalmente en Tiendas 3B.
De acuerdo con la ficha técnica de Profeco, cada 100 ml de este producto contiene:
1.4 g de grasa
0.8 g de proteína
6.9 g de carbohidratos
44 kcal de energía
El organismo detectó que la denominación del producto es incorrecta. Aunque se presenta como “bebida láctea con grasa vegetal ultrapasteurizada”, por sus características podría considerarse una imitación de producto lácteo combinado con grasa vegetal.
Si bien no representa un riesgo para la salud, Profeco subraya que puede ser engañoso para los consumidores, por lo que recomienda no adquirirlo hasta que se corrija el etiquetado.
El único producto reprobado fue LACTI LAC, bebida ultrapasteurizada con grasa vegetal y vitaminas. (Profeco)
Precios de la leche en México
El estudio también reveló una amplia diferencia en los precios de la leche ultrapasteurizada en México. Mientras los productos más caros alcanzan los 63 pesos por envase, el más económico se ofrece en 12 pesos, lo que evidencia un mercado diverso en calidad y costos.
A continuación, se presenta la lista de los 85 productos analizados, ordenados de mayor a menor precio por envase, con su cantidad y tipo de leche o producto lácteo:
•
CARNATION CLAVEL - Leche parcialmente descremada, evaporada, ultrapasteurizada, adicionada de vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $63
◦ Cantidad: 1 kg (944.3 ml)
•
LALA ORGÁNICA - Leche entera deslactosada ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $46
◦ Cantidad: 960 ml
•
LALA ORGÁNICA - Leche entera ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $45
◦ Cantidad: 960 ml
•
BOVÉ - Leche orgánica entera ultrapasteurizada. México
◦ Precio por envase: $42
◦ Cantidad: 1 L
•
LALA 100 + CALCIO - Leche parcialmente descremada, deslactosada, ultrafiltrada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. Baja en grasa. México
◦ Precio por envase: $42
◦ Cantidad: 1 L
•
LALA 100 + PROTEÍNA - Leche parcialmente descremada, deslactosada, ultrafiltrada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. Reducida en grasa. México
◦ Precio por envase: $42
◦ Cantidad: 1 L
•
BOVÉ - Leche orgánica, semidescremada, ultrapasteurizada, deslactosada, adicionada con vitaminas A y D3. México
◦ Precio por envase: $42
◦ Cantidad: 1 L
•
LALA 100 LOW CARB - Leche semidescremada, deslactosada, ultrafiltrada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. Reducida en grasa. México
◦ Precio por envase: $42
◦ Cantidad: 1 L
•
ALPURA PRO - Leche descremada deslactosada, ultrafiltrada, ultrapasteurizada, adicionada con fibra y vitaminas A y D. Baja en grasa. México
◦ Precio por envase: $42
◦ Cantidad: 1 L
•
BOVÉ - Leche orgánica descremada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D3. México
◦ Precio por envase: $42
◦ Cantidad: 1 L
•
ALPURA PRO - Leche descremada ultrafiltrada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. Baja en grasa. México
◦ Precio por envase: $41
◦ Cantidad: 1 L
•
ALPURA PRO - Leche descremada deslactosada, ultrafiltrada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. Baja en grasa. México
◦ Precio por envase: $40
◦ Cantidad: 1 L
•
VACA BLANCA - Leche parcialmente descremada, evaporada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $39
◦ Cantidad: 1 L
•
ALPURA SELECTA - Leche entera deslactosada ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $36
◦ Cantidad: 1 L
•
LALA - Leche entera deslactosada ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $36
◦ Cantidad: 1 L
•
ALPURA SEMI - Leche parcialmente descremada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $36
◦ Cantidad: 1 L
•
LOS VOLCANES CREMERÍA CHALCO - Leche parcialmente descremada, deslactosada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. Baja en grasa. México
◦ Precio por envase: $36
◦ Cantidad: 1 L
•
LOS VOLCANES CREMERÍA CHALCO - Leche parcialmente descremada, deslactosada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. Reducida en grasa. México
◦ Precio por envase: $36
◦ Cantidad: 1 L
•
LALA - Leche semidescremada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $36
◦ Cantidad: 1 L
•
ALPURA LIGHT - Leche descremada ultrapasteurizada, adicionada con ácido fólico, vitaminas A y D. Baja en grasa. México
◦ Precio por envase: $36
◦ Cantidad: 1 L
•
ALPURA CLÁSICA - Leche parcialmente descremada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $35
◦ Cantidad: 1 L
•
LALA LIGHT - Leche parcialmente descremada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. Baja en grasa. México
◦ Precio por envase: $35
◦ Cantidad: 1 L
•
ALPURA DESLACTOSADA - Leche parcialmente descremada, deslactosada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $35
◦ Cantidad: 1 L
•
LALA - Leche parcialmente descremada, deslactosada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $35
◦ Cantidad: 1 L
•
LALA - Leche descremada deslactosada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. Baja en grasa. México
◦ Precio por envase: $35
◦ Cantidad: 1 L
•
SANTA CLARA - Leche descremada deslactosada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. Baja en grasa. México
◦ Precio por envase: $35
◦ Cantidad: 1 L
•
ALPURA SELECTA - Leche entera ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $35
◦ Cantidad: 1 L
•
LALA - Leche entera ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $35
◦ Cantidad: 1 L
•
LOS VOLCANES CREMERÍA CHALCO - Leche entera ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $34
◦ Cantidad: 1 L
•
SANTA CLARA - Leche entera ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $34
◦ Cantidad: 1 L
•
SANTA CLARA - Leche semidescremada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $34
◦ Cantidad: 1 L
•
SANTA CLARA - Leche semidescremada, deslactosada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $34
◦ Cantidad: 1 L
•
SANTA CLARA - Leche descremada ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. Baja en grasa. México
◦ Precio por envase: $34
◦ Cantidad: 1 L
•
SAN MARCOS - Leche parcialmente descremada, deslactosada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $33
◦ Cantidad: 1 L
•
SAN MARCOS - Leche descremada deslactosada ultrapasteurizada adicionada con vitaminas A y D. Baja en grasa. México
◦ Precio por envase: $33
◦ Cantidad: 1 L
•
SAN MARCOS - Leche entera ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $32
◦ Cantidad: 1 L
•
SAN MARCOS - Leche parcialmente descremada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $32
◦ Cantidad: 1 L
•
SAN MARCOS - Leche semidescremada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $32
◦ Cantidad: 1 L
•
SELLO ROJO - Leche entera ultrapasteurizada. México
◦ Precio por envase: $31
◦ Cantidad: 1 L
•
SELLO ROJO - Leche parcialmente descremada, deslactosada, ultrapasteurizada, adicionada con vitamina A. Reducida en grasa. México
◦ Precio por envase: $31
◦ Cantidad: 1 L
•
SELLO ROJO - Leche parcialmente descremada, ultrapasteurizada, adicionada con vitamina A. Reducida en grasa. México
◦ Precio por envase: $30
◦ Cantidad: 1 L
•
AL-DÍA - Leche semidescremada, deslactosada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. Reducida en grasa. México
◦ Precio por envase: $29
◦ Cantidad: 1 L
•
BORDEN - Leche semidescremada, deslactosada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $29
◦ Cantidad: 1 L
•
AL-DÍA - Leche entera ultrapasteurizada. México
◦ Precio por envase: $28
◦ Cantidad: 1 L
•
BORDEN - Leche entera ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $28
◦ Cantidad: 1 L
•
BORDEN - Leche parcialmente descremada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. Baja en grasa. México
◦ Precio por envase: $28
◦ Cantidad: 1 L
•
LACDEL PLUS - Leche parcialmente descremada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $28
◦ Cantidad: 1 L
•
NUTRI DESLACTOSADA - Producto lácteo combinado con grasa vegetal, deslactosado, ultrapasteurizado. Adicionado con vitaminas A, D, B1, B2, B5, hierro y zinc. México
◦ Precio por envase: $27
◦ Cantidad: 1 L
•
VALLEY FOODS - Leche parcialmente descremada, deslactosada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $27
◦ Cantidad: 1 L
•
GRANJA - Leche semidescremada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $26
◦ Cantidad: 1 L
•
GRANJA - Leche semidescremada, deslactosada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $26
◦ Cantidad: 1 L
• T
AMARIZ - Leche parcialmente descremada, ultrapasteurizada. Baja en grasa y adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $26
◦ Cantidad: 1 L
•
LACDEL - Leche descremada deslactosada, ultrapasteurizada, adicionada con ácido fólico y vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $26
◦ Cantidad: 1 L
•
NUTRI CLÁSICA - Producto lácteo combinado con grasa vegetal, ultrapasteurizado. Adicionado con vitaminas A, D, B1, B2, B5, hierro y zinc. México
◦ Precio por envase: $26
◦ Cantidad: 1 L
•
SELECTO BRAND - Leche entera deslactosada ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $25
◦ Cantidad: 1 L
•
AGUASCALIENTES - Leche parcialmente descremada, deslactosada, ultrapasteurizada de vaca. México
◦ Precio por envase: $25
◦ Cantidad: 1 L
•
AURRERA - Producto lácteo combinado con grasa vegetal, deslactosado, ultrapasteurizado. Adicionado con vitaminas A, D y hierro. México
◦ Precio por envase: $25
◦ Cantidad: 1.5 L
•
LACDEL - Leche parcialmente descremada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $25
◦ Cantidad: 1 L
•
TAMARIZ - Leche entera ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $25
◦ Cantidad: 1 L
•
AGUASCALIENTES - Leche descremada ultrapasteurizada de vaca. México
◦ Precio por envase: $24
◦ Cantidad: 1 L
•
AGUASCALIENTES - Leche parcialmente descremada, ultrapasteurizada de vaca. México
◦ Precio por envase: $24
◦ Cantidad: 1 L
•
LICONSA PLUS - Leche semidescremada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $23
◦ Cantidad: 1 L
•
GREAT VALUE - Leche semidescremada, deslactosada ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $23
◦ Cantidad: 1 L
•
VALLEY FOODS - Leche entera ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $23
◦ Cantidad: 1 L
•
GREAT VALUE - Leche parcialmente descremada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. Baja en grasa. México
◦ Precio por envase: $23
◦ Cantidad: 1 L
•
FORTI PLUS - Producto lácteo combinado con grasa vegetal, ultrapasteurizado. Adicionado con vitaminas A, B6, D, ácido fólico, niacina y hierro. México
◦ Precio por envase: $23
◦ Cantidad: 1 L
•
FORTI PLUS - Producto lácteo combinado con grasa vegetal, deslactosado, ultrapasteurizado. Adicionado con vitaminas A, B6, D, ácido fólico, niacina y hierro. México
◦ Precio por envase: $23
◦ Cantidad: 1 L
•
BOREAL PLUS - Producto lácteo combinado con grasa vegetal, ultrapasteurizado. Adicionado con vitaminas A, D, B1, B2, B5 y hierro. México
◦ Precio por envase: $22
◦ Cantidad: 1 L
•
MÁS AMOR QUE NUTRE - Producto lácteo combinado con grasa vegetal, ultrapasteurizado. Adicionado con vitaminas A, D, B1, B2, B5 y hierro. México
◦ Precio por envase: $22
◦ Cantidad: 1 L
•
GREAT VALUE - Leche semidescremada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $22
◦ Cantidad: 1 L
•
GREAT VALUE - Leche parcialmente descremada, deslactosada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. Baja en grasa. México
◦ Precio por envase: $22
◦ Cantidad: 1 L
•
LICONSA PLUS - Leche entera ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $21
◦ Cantidad: 1 L
•
VACA BLANCA - Leche entera ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $20
◦ Cantidad: 1 L
•
VACA BLANCA - Leche parcialmente descremada, deslactosada, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $20
◦ Cantidad: 1 L
•
GREAT VALUE - Leche entera ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $19
◦ Cantidad: 1 L
•
TAMARIZ MÁS - Producto lácteo combinado con grasa vegetal, ultrapasteurizado. Adicionado con vitaminas A, B1, B2, B5, B6, B12, D, ácido fólico y hierro. México
◦ Precio por envase: $19
◦ Cantidad: 1 L
•
LICONSA PLUS - Leche descremada ultrapasteurizada. Baja en grasa. Adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $19
◦ Cantidad: 1 L
•
AGUASCALIENTES - Leche entera ultrapasteurizada de vaca. México
◦ Precio por envase: $18
◦ Cantidad: 1 L
•
CHEDRAUI - Producto lácteo combinado con grasa vegetal, deslactosado, ultrapasteurizado. Adicionado con vitaminas A, D y hierro. México
◦ Precio por envase: $17
◦ Cantidad: 950 ml
•
SELECTO BRAND - Leche entera ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $17
◦ Cantidad: 1 L
•
AURRERA - Producto lácteo combinado con grasa vegetal, ultrapasteurizado. Adicionado con vitaminas A, D y hierro. México
◦ Precio por envase: $16
◦ Cantidad: 1 L
•
PRECÍSSIMO - Producto lácteo combinado con grasa vegetal, ultrapasteurizado. Adicionado con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $16
◦ Cantidad: 1 L
•
CHEDRAUI - Producto lácteo combinado con grasa vegetal, ultrapasteurizado. Adicionado con vitaminas A, D y hierro. México
◦ Precio por envase: $15
◦ Cantidad: 950 ml
•
LACTI BU - Producto lácteo combinado con grasa vegetal, ultrapasteurizado. Adicionado con vitaminas A, D, B1, B2, B5 y hierro. México
◦ Precio por envase: $15
◦ Cantidad: 1 L
•
LACTI LAC - Bebida láctea con grasa vegetal, ultrapasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. México
◦ Precio por envase: $12
◦ Cantidad: 950 ml