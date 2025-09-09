OpenAI respalda a Critterz, película hecha con IA que ha ahorrado millones y quiere llegar a Cannes

¿Cómo se llama la película hecha con IA?

(Especial)

La película titulada "Critterz" cuenta las aventuras de unas criaturas del bosque en cuya aldea irrumpe un extraño. Los productores esperan estrenarla en cines a nivel mundial luego de su paso por Cannes, según el comunicado.

Con esta película, OpenAI busca demostrar que la tecnología puede revolucionar el cine de Hollywood con tiempos más rápidos y costos más bajos.

El proyecto tiene un presupuesto inferior a 30 millones de dólares y un tiempo de producción de solo nueve meses, una fracción de los típicos costos de entre 100 y 200 millones de dólares y el ciclo de desarrollo de tres años de las grandes producciones animadas.

"Critterz" comenzó como un cortometraje de Chad Nelson, un especialista creativo de OpenAI, quien hace tres años empezó a desarrollar el concepto utilizando DALL-E, la herramienta de generación de imágenes de la empresa.

Nelson se asoció con Vertigo Films, con sede en Londres, y con el estudio Native Foreign, en Los Ángeles, para expandir el proyecto a un largometraje.

La producción mezclará tecnología de IA con trabajo humano. Los artistas dibujarán bocetos que alimentarán a las herramientas de OpenAI, incluidas GPT-5 y los modelos generadores de imágenes, mientras que actores humanos darán voz a los personajes.

El guion fue escrito por algunos de los mismos escritores detrás del exitoso "Paddington en Perú".

Polémica por derechos de autor

Estudios importantes como Disney, Universal y Warner Bros. Discovery han presentado demandas por infracción de derechos de autor contra la firma de IA Midjourney, alegando que la compañía entrenó ilegalmente sus modelos con sus personajes.

"Critterz" está financiada por la empresa matriz de Vertigo, Federation Studios, con sede en París, y unos 30 colaboradores comparten las ganancias a través de un modelo de compensación especializado.

La película no será el primer largometraje animado hecho con IA generativa. En 2024 se lanzaron "DreadClub: Vampire's Verdict", considerado el primer largometraje animado con IA y realizado con un presupuesto de 405 dólares, así como "Where the Robots Grow".

Esos lanzamientos, al igual que el cortometraje original "Critterz", recibieron reacciones mixtas de los espectadores, con algunos críticos cuestionando si la tecnología de IA actual puede producir contenido cinematográfico de calidad que resuene emocionalmente con el público.