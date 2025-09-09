Profeco alerta: estas secadoras de ropa podrían incendiar tu casa o departamento

¿Cuáles son las secadoras afectadas?

La Profeco y Alliance Laundry Systems LLC informaron que las secadoras involucradas corresponden a las marcas Huebsch (modelo de doble tambor), Speed Queen (modelos de uno y dos tambores) y Unimac (modelos de uno y dos tambores).

Estos equipos se identifican porque en su número de modelo aparece: en el primer dígito, las letras S, H o U; del tercero al quinto, los números 030, 035, 045 o 055; en el sexto dígito, las letras N, L, R o D; y en el décimo tercer dígito, el número 6.

Los modelos afectados pertenecen a las marcas Huebsch, Speed Queen y Unimac, en versiones de uno y dos tambores. (Expansión)

¿Cuál es la falla que podría causar un incendio?

La falla identificada en 556 secadoras se origina en los tornillos que unen la válvula de gas con el colector de salida. Durante el funcionamiento, estos tornillos pueden aflojarse o incluso desprenderse debido a la vibración y al calor, lo que provoca que la unión pierda hermeticidad y se generen fugas de gas en el interior del equipo.

El gas liberado puede acumularse dentro del gabinete de la secadora y entrar en contacto con componentes eléctricos o con la propia flama del quemador. Esto incrementa el riesgo de que se produzca una combustión, lo que a su vez puede ocasionar el quemado del cableado, daños en los arneses internos o, en casos más graves, un incendio dentro del aparato.

¿Cómo acceder a la reparación gratuita?

“Como contramedida, la empresa anunció que se repararán las secadoras sin costo y en el domicilio de las y los consumidores”, informó la Procuraduría Federal del Consumidor.

Las personas que cuenten con una secadora incluida en el llamado a revisión podrán solicitar la reparación sin costo. Para hacerlo, deben enviar un correo electrónico a inquiries@alliancels.com con los datos del producto y de contacto.

Una vez recibida la información, Alliance Laundry Systems programará la visita de un técnico especializado que realizará la reparación directamente en el equipo.

La campaña comenzó en abril de 2025 y no tiene fecha de cierre, por lo que los usuarios pueden gestionarla en cualquier momento. Hasta el 6 de junio de 2025, la empresa no había recibido reportes de daños o lesiones en México relacionados con este desperfecto.

Además del correo, los afectados pueden consultar información detallada y confirmar si su producto está involucrado en los sitios oficiales:

alliancelaundry.com

speedqueencommercial.com/en-us

huebsch.com

unimac.com

La Profeco llamó a los usuarios de estas secadoras a revisar si sus equipos están dentro del lote afectado y, en caso afirmativo, solicitar de inmediato la reparación gratuita para evitar riesgos de incendio.