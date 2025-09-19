¿Las recuerdas? Estas son las botanas de Sabritas que ya no están a la venta

Aunque Sabritas se comercializa de manera oficial por la línea de papas dentro de PepsiCo Alimentos México, la filial también produce otros productos como Doritos, Cheetos y Tostitos, que han pasado por innovaciones que no dieron sus frutos. A continuación, enlistamos algunos de ellos:

Papas “mexicanas” y “francesas”

En 2003, la compañía lanzó "Sabritas Mexicanas” una línea de tres sabores de papas que buscó incluir y resaltar la gastronomía mexicana: rajas con crema, enchiladas verdes y alambre. Sin embargo, estas ediciones no duraron en el mercado y dejaron de realizarse en dos años.

La marca realizó otra prueba en 2018 con los sabores de rajas poblanas y choriqueso, con la estrategia “Los sabores nos unen”, pero tampoco siguieron en venta.

¿Papas Sabritas sabor Choriqueso o Papas Sabritas sabor Rajas Poblanas? — Papas Sabritas (@Papas_Sabritas) August 21, 2018

A finales de los noventa, Sabritas sacó una edición de papas similares a papas a la francesa llamadas Francesitas, de sabor chile con limón. No obstante, duraron menos de cinco años en venta hasta su desaparición.

Doritos Toro e "iu"

La línea de chips de tortilla de Sabritas también realizó diferentes innovaciones que no prosperaron. Una de ellas fueron los Doritos Toro, de sabor chile habanero, las cuales retiraron de los anaqueles por la disminución de la demanda.

Otra fueron los Doritos IU, de sabor mango y empaque morado y azul. En este caso, el comercial incluyó la participación de Natalia Lafourcade con una versión del tema “Mango”, de 2002.

Después de tres años, desaparecieron del portafolio de la marca.

Cheetos sabor hamburguesas

En 2005, la línea de Cheetos sacó la edición especial de cheetos sabor hamburguesas. En su comercial, se muestra al personaje Chester Cheetos preparando unas hamburguesas, mientras esperan otros personajes, un payaso y un rey, en alusión a las franquicias de Burgen King y McDonald.

¿Qué botanas prefieren los mexicanos?

Un mexicano puede gastar en promedio 2,000 pesos al año en botanas, con una preferencia en frituras elaboradas a base de papas, seguidos por tortillas y luego los extruidos, el término técnico para las frituras tipo puff de queso, de acuerdo con Mariana Cruz, OOH & Usage Foods Director de la división Worldpanel by Numerator.

Además, destacó que el mercado de botanas saladas en México vale actualmente 30 millones de pesos, concentrados en las principales ciudades del país como Guadalajara, Monterrey, y las localizadas en el Valle de México y Sureste.

Por su parte, Ariel Méndez, analista bursátil de Grupo Financiero Bx+, menciona que este sector colabora con cerca del 1.1% del PIB nacional. Agrega que aunque no es tan significativa para la economía mexicana, tiene una tasa de crecimiento de 4% anual.