Quién gana el Balón de Oro 2025 si el premio se basara en la mayor fortuna y el salario de los futbolistas

Ousmane Dembélé

Tras varios años de esfuerzo, incluidos los más complicados en su etapa con el Barcelona, el actual jugador del Paris Saint-Germain (PSG) fue clave para que el equipo dirigido por Luis Enrique conquistara la primera Champions League de su historia, después de años de intentos y millones de dólares invertidos.

De acuerdo con Celebrity Net Worth , el francés posee una fortuna estimada en 35 millones de dólares (alrededor de 644 millones de pesos mexicanos). Su contrato con el PSG asciende a 14 millones de dólares anuales y, según Transfermarkt , su valor actual en el mercado es de 90 millones de euros.

Títulos 2025: 4 (UEFA Champions League, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions)

El PSG se ha mostrado imparable en el Mundial de Clubes 2025. (Foto: Luke Hales/Getty Images)

Lamine Yamal

Si alguien amenaza con arrebatarle protagonismo a Dembélé ese es Lamine Yamal, la joya juvenil de 18 años del Barcelona. Apenas un par de temporadas en la élite le han bastado para sentarse en la mesa de los grandes y competirles de tú a tú. Su desempeño con los catalanes fue clave en la conquista de LaLiga y tampoco deja de brillar con la selección española.

Su fortuna está valuada en 8 millones de dólares (aproximadamente 147 millones de pesos). Su contrato con el Barça le garantiza 1.7 millones de dólares anuales, una cifra que seguramente aumentará en poco tiempo, al igual que sus ingresos por publicidad. No es casualidad que su valor de mercado se estime en 200 millones de euros.

Títulos 2025: 3 (LaLiga, Copa del Rey, Supercopa de España)

Lamine Yamal y Nicki Nicole confirmaron su relación con una publicación en Instagram. (Foto: Alex Caparros/Getty Images)

Vitinha

A sus 25 años, Vítor Ferreira, mejor conocido como Vitinha, se ha consolidado como un auténtico meteoro para el PSG. Fue pieza clave en la obtención de la primera Champions League del club francés y motor en la selección portuguesa que conquistó la Nations League este verano, un logro que ha colocado a Portugal entre los favoritos para el Mundial del próximo año.

Aunque no existe tanta información sobre él como la de otros futbolistas de su generación, Transfermarkt estima su valor de mercado en 80 millones de euros. Todo apunta a que en los próximos años se hablará mucho más de este mediocampista.

Títulos 2025: 5 (Nations League, UEFA Champions League, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions)

Francia derrotó a Portugal y pasó a las semis de la Euro. (Foto: Stu Forster/Getty Images)

Mohamed Salah

Si hay alguien que merece el Balón de Oro por trayectoria, perseverancia y años en la élite, ese es el egipcio Mohamed Salah, considerado por muchos como el mejor futbolista africano de la historia. Este año fue determinante con sus goles para que el Liverpool conquistara la Premier League; sin embargo, no logró títulos internacionales.

A sus 33 años, Salah posee una fortuna estimada en 200 millones de dólares (unos 3,684 millones de pesos). Su contrato con los Reds le garantiza 35 millones de dólares anuales, mientras que su valor de mercado se estima en 50 millones de euros, cifra marcada por el ciclo natural de la edad y su condición de jugador veterano.

Títulos 2025: 1 (Premier League)

Mohamed Salah es el tercero en la terna de nominados. (Laurence Griffiths/Getty Images)

Kylian Mbappé

El mejor jugador francés de los últimos años tuvo una temporada de ensueño en su debut con el Real Madrid. No se cansó de marcar goles y echarse el equipo a la espalda, aunque sus compañeros no mantuvieron el mismo nivel, lo que dejó a los merengues con una temporada prácticamente sin títulos de peso.

Aun así, cada temporada del campeón del mundo en 2018 confirma su estatus de crack. A sus 26 años ya cuenta con una fortuna de 250 millones de dólares (unos 4,602 millones de pesos), un contrato de 53 millones de dólares anuales y un valor de mercado de 180 millones de euros.

Títulos 2025: 2 (Copa Intercontinental FIFA, Supercopa de la UEFA)

Kylian Mbappé. (Alex Grimm/Getty Images)

¿Quién debería ganar el Balón de Oro 2025?

Si se toma en cuenta la fortuna acumulada, Salah y Mbappé llevan ventaja, con 200 y 250 millones de dólares respectivamente. En cuanto a contrato anual, Mbappé lidera con 53 millones de dólares, seguido de Salah con 35.

En el rubro de valor de mercado, los más cotizados son Lamine Yamal (200 millones de euros) y Mbappé (180 millones), lo que refleja tanto su nivel deportivo como su proyección a futuro.

Por edad, Yamal (18) y Vitinha (25) tienen mucho camino por recorrer; Mbappé (26) aún está en su prime; mientras que Dembélé (28) y Salah (33) ya transitan etapas más maduras de su carrera.

Si el Balón de Oro se definiera por impacto financiero y proyección, el gran favorito sería Lamine Yamal, cuya corta edad y altísimo valor de mercado lo colocan como la estrella del futuro inmediato. Sin embargo, si se ponderan los logros deportivos recientes, tanto Vitinha como Dembélé aparecen como candidatos sólidos gracias a la primera Champions League del PSG.

En contraste, Salah representa la trayectoria y la constancia, mientras que Mbappé sigue siendo el jugador más mediático y rentable, aunque este año sus títulos colectivos no estuvieron a la altura de sus números individuales.

Brecha de género en el fútbol y las candidatas al Balón de Oro femenino

Aunque los valores económicos en el fútbol femenino son mucho menores que en el masculino, el talento y la relevancia deportiva de las jugadoras no tienen comparación. El FC Barcelona domina no solo en el campo, sino también en valor de mercado, según Soccerdonna.

Encabezando la lista de candidatas al Balón de Oro femenino está Aitana Bonmatí, actual ganadora del premio y pieza clave del Barcelona, con un valor de mercado de 1.6 millones de euros, la cifra más alta de la liga y del plantel. Alexia Putellas, dos veces Balón de Oro y recientemente renovada, mantiene un valor de 1.2 millones de euros, reflejando su peso en la plantilla pese a las lesiones recientes.

Estos números muestran que, aunque la brecha económica con el fútbol masculino sigue siendo evidente, el impacto deportivo y mediático de las jugadoras estrella continúa creciendo y consolidando su lugar en la élite mundial.

