Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Tendencias

¿El 1 de octubre de 2025 es feriado? Esto dicen la Ley Federal del Trabajo y la SEP

Los días feriados y su calendario son regulados por la LFT y la SEP, quienes determinan los descansos obligatorios en México.
mar 23 septiembre 2025 06:52 PM
¿El 1 de octubre de 2025 es feriado? Esto dicen la Ley Federal del Trabajo y la SEP
El 1 de octubre solo se considera día de descanso cada seis años, cuando cambia la Presidencia de la República.

Los días feriados siempre son bien recibidos por trabajadores y estudiantes en México, por lo que muchos están pendientes de cuándo será la próxima fecha de descanso. Una de las dudas actuales es si el 1 de octubre de 2025 será día de asueto obligatorio.

La pregunta surge porque el año pasado, el 1 de octubre de 2024, fue declarado día inhábil por primera vez en la historia del país, lo que lleva a algunos a preguntarse si esta medida se repetirá este año.

Publicidad

¿El 1 de octubre de 2025 es feriado?

Tenemos malas noticias: el 1 de octubre de 2025 no será día de descanso obligatorio, por lo que trabajadores y estudiantes deberán acudir con normalidad a sus centros de trabajo y escuelas.

Vale la pena recordar que el 1 de octubre de 2024 sí fue inhábil, ya que en esa fecha Claudia Sheinbaum Pardo tomó protesta como presidenta de México, tras concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Antes, las tomas de protesta presidencial se realizaban el 1 de diciembre, pero con una reforma constitucional se recorrieron al 1 de octubre.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y el calendario de la SEP, el 1 de octubre solo es feriado cada seis años, cuando se realiza el cambio de titular de la Presidencia de la República, algo que no ocurrirá en 2025.

Toma de protesta Claudia Sheinbaum--.jpeg
El 1 de octubre de 2024 fue feriado debido a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México.

¿Cuántos días feriados restan en 2025?

Para quienes esperaban más descansos oficiales, la realidad es que en lo que queda de 2025 solo quedan dos días de asueto obligatorio en México:

Lunes 17 de noviembre – Conmemoración del Día de la Revolución Mexicana (se recorre del 20 de noviembre).

Jueves 25 de diciembre – Navidad.

¿Quién es el dueño de Jarritos y por qué existen "dos versiones" del refresco en México?
Empresas

¿Quién es el dueño de Jarritos y por qué existen "dos versiones" del refresco en México?

Fechas relevantes que no son feriado oficial

En México existen celebraciones importantes y con gran arraigo cultural, pero que no están contempladas como días de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo. Entre ellas:

Domingo 12 de octubre – Día de la Raza.

Sábado 1 y domingo 2 de noviembre – Día de Muertos.

Viernes 12 de diciembre – Día de la Virgen de Guadalupe.

Miércoles 31 de diciembre - Fin del año.

Amazon
Tecnología

Amazon revela las fechas de los Prime Big Deal Days 2025 y los productos con descuento

En estas fechas, algunas empresas deciden otorgar descansos o reducir la jornada, pero esto depende de las políticas internas o acuerdos con los empleados.

Publicidad

Tags

puente-puentes-dias-festivos-vacaciones Octubre Rosa Sociedad

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad