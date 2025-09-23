¿El 1 de octubre de 2025 es feriado? Esto dicen la Ley Federal del Trabajo y la SEP

¿El 1 de octubre de 2025 es feriado?

Tenemos malas noticias: el 1 de octubre de 2025 no será día de descanso obligatorio, por lo que trabajadores y estudiantes deberán acudir con normalidad a sus centros de trabajo y escuelas.

Vale la pena recordar que el 1 de octubre de 2024 sí fue inhábil, ya que en esa fecha Claudia Sheinbaum Pardo tomó protesta como presidenta de México, tras concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Antes, las tomas de protesta presidencial se realizaban el 1 de diciembre, pero con una reforma constitucional se recorrieron al 1 de octubre.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y el calendario de la SEP, el 1 de octubre solo es feriado cada seis años, cuando se realiza el cambio de titular de la Presidencia de la República, algo que no ocurrirá en 2025.

El 1 de octubre de 2024 fue feriado debido a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. (Diego Alvarez Esquivel)

¿Cuántos días feriados restan en 2025?

Para quienes esperaban más descansos oficiales, la realidad es que en lo que queda de 2025 solo quedan dos días de asueto obligatorio en México:

Lunes 17 de noviembre – Conmemoración del Día de la Revolución Mexicana (se recorre del 20 de noviembre).

Jueves 25 de diciembre – Navidad.

Fechas relevantes que no son feriado oficial

En México existen celebraciones importantes y con gran arraigo cultural, pero que no están contempladas como días de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo. Entre ellas:

Domingo 12 de octubre – Día de la Raza.

Sábado 1 y domingo 2 de noviembre – Día de Muertos.

Viernes 12 de diciembre – Día de la Virgen de Guadalupe.

Miércoles 31 de diciembre - Fin del año.

En estas fechas, algunas empresas deciden otorgar descansos o reducir la jornada, pero esto depende de las políticas internas o acuerdos con los empleados.

