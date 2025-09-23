¿El 1 de octubre de 2025 es feriado? Esto dicen la Ley Federal del Trabajo y la SEP

Los días feriados siempre son bien recibidos por trabajadores y estudiantes en México, por lo que muchos están pendientes de cuándo será la próxima fecha de descanso. Una de las dudas actuales es si el 1 de octubre de 2025 será día de asueto obligatorio.
La pregunta surge porque el año pasado, el 1 de octubre de 2024, fue declarado día inhábil por primera vez en la historia del país, lo que lleva a algunos a preguntarse si esta medida se repetirá este año.
¿El 1 de octubre de 2025 es feriado?
Tenemos malas noticias: el 1 de octubre de 2025 no será día de descanso obligatorio, por lo que trabajadores y estudiantes deberán acudir con normalidad a sus centros de trabajo y escuelas.
Vale la pena recordar que el 1 de octubre de 2024 sí fue inhábil, ya que en esa fecha Claudia Sheinbaum Pardo tomó protesta como presidenta de México, tras concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Antes, las tomas de protesta presidencial se realizaban el 1 de diciembre, pero con una reforma constitucional se recorrieron al 1 de octubre.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y el calendario de la SEP, el 1 de octubre solo es feriado cada seis años, cuando se realiza el cambio de titular de la Presidencia de la República, algo que no ocurrirá en 2025.
¿Cuántos días feriados restan en 2025?
Para quienes esperaban más descansos oficiales, la realidad es que en lo que queda de 2025 solo quedan dos días de asueto obligatorio en México:
Lunes 17 de noviembre – Conmemoración del Día de la Revolución Mexicana (se recorre del 20 de noviembre).