Alpura ya compite contra Chobani y Oikos: lanza línea de yogur griego con un diferenciador

El yogur griego de Alpura se produce en la planta de La Torre, en Cuautitlán Izcalli, y está disponible en presentaciones de 125 y 750 mililitros, en versiones natural y sin azúcar añadida, ambas con cero por ciento de grasa y 11 gramos de proteína por porción. La empresa arrancó con 250 mil litros y espera cerrar el año con cerca de dos millones.

“Este producto se convertirá en un pilar de crecimiento y en un aliado de la nutrición diaria de los mexicanos. Con este lanzamiento, estamos diversificando nuestro portafolio para seguir acompañando a los consumidores en distintos momentos de consumo”, mencionó Adrián Varela, director de Mercadotecnia de Alpura.

El reto no se limita al producto. En este sector, Lala sigue como líder de lácteos con 552 millones de puntos de alcance, mientras que Alpura suma 313.3 millones, según los datos de Worldpanel.

La diferencia radica en penetración y frecuencia de compra, donde Lala se mantiene como la marca más elegida por las familias mexicanas, después de Coca-Cola. Alpura, en cambio, confía en rejuvenecer su imagen y en fortalecer la distribución para crecer. De momento, su yogur griego solo está en los refrigeradores de Walmart.

La competencia ha usado la innovación como carta fuerte. Danone impulsa Oikos con campañas masivas, Chobani ha apostado por yogures funcionales y Lala capitaliza su escala y familiaridad. Alpura recurre a su origen local, con leche de sus propios ranchos y una marca que ya figura en el top cinco nacional, como su ventaja para conectar con los consumidores.

Hay espacio para crecer. En autoservicios, el griego ya figura como uno de los motores del anaquel de yogurts batidos. En mayoreo y proximidad su presencia en volumen es menor, aunque su aporte en valor es más alto por ticket y mix de presentaciones.

En el largo plazo, Alpura ve en esos canales la oportunidad de democratizar el acceso. “Queremos que más personas tengan acceso a un producto premium, auténtico y nutritivo”, afirmó René Osorio, brand manager de Alpura.

Por lo pronto, el nuevo yogur griego de Alpura entra a un terreno en el que la autenticidad y la innovación definen el rumbo de la categoría. La compañía confía en que su griego deslactosado y natural encontrará un lugar en los refrigeradores de millones de mexicanos.