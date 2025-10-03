Final de México Canta, el concurso del gobierno de Sheinbaum: quiénes son los finalistas y cómo votar por ellos

¿Cuándo es la final de México canta?

El domingo 5 de octubre a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad ubicado en la calle de Donceles, número 36, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. En la premiación que se llevará a cabo en vivo se contará con la participación musical del Grupo Intocable y de María José Aguilar.

“Les queremos agradecer muchísimo a todos estos artistas, también el acompañamiento que hicieron con todos ellos, así como a Lila Downs, La Arrolladora, Camila Fernández, Regina Orozco, Horóscopos de Durango, Kevin Aguilar, por mencionar a algunos que se sumaron a esta maravillosa causa”, destacó la funcionaria federal.

Claudia Curiel de Icaza recordó que este concurso se llevó a cabo en conjunto con el Consejo Mexicano de la Música para promover nuevas narrativas musicales que transformen las letras de la música y que transmitan otros valores sin necesidad de la apología de la violencia, al mismo tiempo que recordó que México ocupa el lugar número 10 en la industria musical a nivel mundial.

“No se trata de prohibir, se trata de generar opciones, conciencia, de promover opciones de paz”, destacó.

🎶 ¡La espera terminó! La gran final de #MéxicoCanta se llevará a cabo este domingo 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde se reconocerá al mejor intérprete, la mejor canción y se entregará el premio del jurado. Una noche especial que contará con la… pic.twitter.com/vnrNQwdtn8 — México Canta (@MexicoCanta_) October 2, 2025

¿Quiénes son los finalistas?

Roger Gregorio, originario de Valladolid, Yucatán

Mike León, de Los Ángeles, California,

Brian Sebastián Muñoz

Lolita, del grupo 2MX,

Blue Malboro

Carolina Imperial

William Zepeda

Asália y Norma

Galia Siurob

Carmen María González y Sergio Maya, quienes representan a las regiones este, centro y oeste de Estados Unidos, y norte, centro y sur de México, respectivamente.

Así se elegirán a los ganadores

En el concurso binacional participaron 15,115 personas, de las cuales hay 9 semifinalistas que se presentaron este viernes con una breve interpretación en Palacio Nacional.

Los premios los dará el Consejo Mexicano de la Música y serán tres premios:

1. Mejor composición

2. Mejor intérprete

3. Premio que otorgará alguna casa productora musical y se seleccionará con base a los votos de especialistas.

Los dos primeros serán elegidos a través del voto del público que será abierta después de las interpretaciones musicales de los 9 semifinalistas, a través de la página https://www.mexicocanta.gob.mx/

Dar clic en las opciones de “mejor interpretación” y otra de “mejor composición”, sólo se podrá votar una vez en cada categoría.

La ventana estará abierta entre 20 a 25 minutos en lo que Grupo Intocable realiza su presentación.

¿Dónde se podrá ver la final de México canta?

Se transmitirá en vivo por Canal Veintidós (señal 22.1), por la Señal Internacional y por las redes sociales de la televisora en YouTube, Facebook y 𝕏, y por streaming en la página de la institución.

