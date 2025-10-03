¿De cuánto es la fortuna de Taylor Swift en pesos? No solo de música, así construyó su imperio multimillonario

Taylor Swift se ha consolidado como la estrella pop más importante del mundo, y el lanzamiento de su disco The Life of a Showgirl lo confirma. Varios años de éxitos y ventas que no parecen detenerse la ha colocado entre las mujeres multimillonarias más influyentes del planeta.
Además de su destacada carrera como artista, la cantante originaria de Pensilvania también se ha convertido en una exitosa empresaria, realizando inversiones estratégicas en sectores como bienes raíces.
¿De cuánto es la fortuna de Taylor Swift en pesos mexicanos?
De acuerdo con el portal especializado Celebrity Networth, la fortuna de Taylor Swift asciende a 1,500 millones de dólares (mdd), lo que, al tipo de cambio del 3 de octubre, equivale a más de 27,000 millones de pesos.
Esto la convierte en una de las personas más ricas del planeta, superando a varias de sus colegas como Beyoncé (700 mdd) o Sabrina Carpenter (16 mdd), así como a deportistas de renombre como Cristiano Ronaldo (1,000 mdd) y Lionel Messi (850 mdd).
Cómo Taylor Swift se convirtió en una estrella multimillonaria
Según Celebrity Networth, la riqueza de Taylor Swift no proviene solo de la música, sino de una combinación de ingresos que incluye ventas de discos, giras mundiales, derechos de autor, merchandising, patrocinios, inversiones inmobiliarias y cine.
Contrario a lo que algunas publicaciones afirmaron a finales de 2023, Swift no se convirtió en multimillonaria de la noche a la mañana. Alcanzó oficialmente el estatus de billonaria en mayo de 2024, durante la gira europea de su “Eras Tour”, cuando su patrimonio pasó de 600 millones a más de 1,000 millones de dólares.
Desde sus inicios en 2006 como artista country con su álbum debut a los 16 años, Taylor llamó la atención por su autenticidad y su talento para contar historias. Su segundo disco, Fearless (2008), le valió su primer Grammy a Álbum del Año, convirtiéndose en la ganadora más joven hasta ese momento.
Su transición al pop con 1989 (2014) consolidó su fama global, mientras que álbumes recientes como Folklore, Evermore, Midnights y The Tortured Poets Department muestran su evolución artística y la mantienen en la cima del mercado musical.
La música ha sido solo una parte de sus ingresos. El Eras Tour se convirtió en la gira más lucrativa de la historia, con 2.2 mil millones de dólares en taquilla, mientras que el concierto-film generó otros 260 millones, de los cuales Swift recibió la mitad. Sus derechos sobre álbumes y catálogo musical se estiman entre 400 y 500 millones de dólares, y su portafolio inmobiliario alcanza los 150 millones.
Swift también ha sabido monetizar su fama mediante colaboraciones con marcas como Capital One, Apple Music, Stella McCartney, Elizabeth Arden, AT&T, CoverGirl, Verizon y Target, convirtiendo cada alianza en ingresos millonarios.
Además, tomó decisiones estratégicas para su independencia financiera: en 2025 adquirió los derechos de sus primeros seis álbumes, tras años de disputa por sus master recordings, asegurando control total sobre su obra y consolidando su posición como artista y empresaria.
En total, Taylor Swift no solo es un fenómeno musical global, con más de 200 millones de discos vendidos y múltiples premios Grammy, sino también una mujer multimillonaria que domina la industria del entretenimiento con inteligencia, visión y profundo conocimiento de su negocio.
Una reina de los bienes raíces
Taylor Swift no solo domina la música: también es una experta inversora inmobiliaria. Su portafolio en Estados Unidos está valorado en unos 150 millones de dólares, con propiedades de lujo y ubicaciones estratégicas.
Nashville: comenzó en 2009 con un condominio por 2 millones, sumando otra unidad por 400,000 dólares. En 2011 compró una mansión de 743 m² en 2.4 hectáreas por 2.5 millones; hoy vale al menos 6 millones.
Rhode Island: su mansión High Watch de 1,022 m² en 2.1 hectáreas frente a la bahía Little Narragansett, comprada en 2013 por 17.75 millones, hoy se estima en 30 millones. Cuenta con ocho habitaciones con baños, terraza, piscina, gimnasio y acceso a la playa.