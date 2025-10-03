¿De cuánto es la fortuna de Taylor Swift en pesos? No solo de música, así construyó su imperio multimillonario

¿De cuánto es la fortuna de Taylor Swift en pesos mexicanos?

De acuerdo con el portal especializado Celebrity Networth, la fortuna de Taylor Swift asciende a 1,500 millones de dólares (mdd), lo que, al tipo de cambio del 3 de octubre, equivale a más de 27,000 millones de pesos.

Esto la convierte en una de las personas más ricas del planeta, superando a varias de sus colegas como Beyoncé (700 mdd) o Sabrina Carpenter (16 mdd), así como a deportistas de renombre como Cristiano Ronaldo (1,000 mdd) y Lionel Messi (850 mdd).

Taylor Swift lanzará 'The Life of a Showgirl', el álbum más impactante de su carrera por las siguientes razones. (Foto: Kate Green/Getty Images)

Cómo Taylor Swift se convirtió en una estrella multimillonaria

Según Celebrity Networth, la riqueza de Taylor Swift no proviene solo de la música, sino de una combinación de ingresos que incluye ventas de discos, giras mundiales, derechos de autor, merchandising, patrocinios, inversiones inmobiliarias y cine.

Contrario a lo que algunas publicaciones afirmaron a finales de 2023, Swift no se convirtió en multimillonaria de la noche a la mañana. Alcanzó oficialmente el estatus de billonaria en mayo de 2024, durante la gira europea de su “Eras Tour”, cuando su patrimonio pasó de 600 millones a más de 1,000 millones de dólares.

Desde sus inicios en 2006 como artista country con su álbum debut a los 16 años, Taylor llamó la atención por su autenticidad y su talento para contar historias. Su segundo disco, Fearless (2008), le valió su primer Grammy a Álbum del Año, convirtiéndose en la ganadora más joven hasta ese momento.

Su transición al pop con 1989 (2014) consolidó su fama global, mientras que álbumes recientes como Folklore, Evermore, Midnights y The Tortured Poets Department muestran su evolución artística y la mantienen en la cima del mercado musical.

La música ha sido solo una parte de sus ingresos. El Eras Tour se convirtió en la gira más lucrativa de la historia, con 2.2 mil millones de dólares en taquilla, mientras que el concierto-film generó otros 260 millones, de los cuales Swift recibió la mitad. Sus derechos sobre álbumes y catálogo musical se estiman entre 400 y 500 millones de dólares, y su portafolio inmobiliario alcanza los 150 millones.

Swift también ha sabido monetizar su fama mediante colaboraciones con marcas como Capital One, Apple Music, Stella McCartney, Elizabeth Arden, AT&T, CoverGirl, Verizon y Target, convirtiendo cada alianza en ingresos millonarios.

Además, tomó decisiones estratégicas para su independencia financiera: en 2025 adquirió los derechos de sus primeros seis álbumes, tras años de disputa por sus master recordings, asegurando control total sobre su obra y consolidando su posición como artista y empresaria.

En total, Taylor Swift no solo es un fenómeno musical global, con más de 200 millones de discos vendidos y múltiples premios Grammy, sino también una mujer multimillonaria que domina la industria del entretenimiento con inteligencia, visión y profundo conocimiento de su negocio.

En el caso de Blake Lively vs Justin Baldoni, el equipo de abogados del actor y director solicitaron la declaración jurada de Taylor Swift. (Foto: Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Una reina de los bienes raíces

Taylor Swift no solo domina la música: también es una experta inversora inmobiliaria. Su portafolio en Estados Unidos está valorado en unos 150 millones de dólares, con propiedades de lujo y ubicaciones estratégicas.

Nashville: comenzó en 2009 con un condominio por 2 millones, sumando otra unidad por 400,000 dólares. En 2011 compró una mansión de 743 m² en 2.4 hectáreas por 2.5 millones; hoy vale al menos 6 millones.

Rhode Island: su mansión High Watch de 1,022 m² en 2.1 hectáreas frente a la bahía Little Narragansett, comprada en 2013 por 17.75 millones, hoy se estima en 30 millones. Cuenta con ocho habitaciones con baños, terraza, piscina, gimnasio y acceso a la playa.

Nueva York: posee apartamentos en Manhattan valorados en 50 millones, incluyendo un dúplex en Tribeca de 10 habitaciones adquirido en 2014 que supera los 20 millones.

Los Ángeles: entre 2011 y 2015 adquirió y renovó varias mansiones en Beverly Hills, incluida una histórica comprada en 2015 por 25 millones y hoy valorada en al menos 70 millones.

Massachusetts: compró una casa en Hyannisport por 4.9 millones en 2012 y la vendió meses después en 5.675 millones, formando parte del Kennedy compound.

Con estas inversiones, Swift asegura ingresos fuera de los escenarios y demuestra su visión para aumentar su patrimonio en bienes raíces de lujo.