Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista digital
Publicidad
Tendencias

Hoy No Circula viernes 17 de octubre: autos que no podrán transitar en CDMX y Edomex

Las restricciones se aplican de 5:00 a 22:00 horas, según engomado, terminación de placa y holograma del vehículo.
vie 17 octubre 2025 03:57 AM
Hoy No Circula
Hoy No Circula limita la circulación de ciertos vehículos en CDMX y municipios del Edomex.
 (Graciela López Herrera)

Si vives en la Ciudad de México o en alguno de los municipios conurbados del Estado de México, este viernes 17 de octubre es fundamental que revises el calendario del programa Hoy No Circula antes de sacar tu auto.

No hacerlo podría costarte una multa considerable, así que planear tu día con anticipación te evitará problemas.

Publicidad

Autos que no circulan este viernes

Según el calendario oficial , la restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas y afecta a los vehículos con:

-Engomado azul

-Terminación de placa 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil cumple con estas características, lo recomendable es dejarlo en casa y optar por transporte público o medios alternativos.

Hoy No Circula Viernes
Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)

Vehículos que sí pueden circular

Están exentos del programa:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos o híbridos

-Autos con holograma 1 o 2, pero que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0

¿Hay Doble Hoy No Circula?

No. Este viernes no se declaró contingencia ambiental, por lo que la medida se mantiene en su modalidad regular, sin restricciones adicionales.

MG_CEO_1200X628.jpg
Empresas

Zhan Wei: El estratega que encendió el motor de MG en México

Presentado por: MG Motor México

Dónde aplica la medida

El Hoy No Circula está vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco Solidaridad

Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también se aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con holograma 1 y 2. En estos casos, las multas comenzarán a aplicarse hasta enero de 2026.

Multas por incumplir

Si decides circular sin cumplir la restricción, podrías recibir una multa de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2025, cada UMA equivale a 113.14 pesos, por lo que la sanción puede ir de 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo del criterio de la autoridad.

el-mundo-abandona-la-meta-de-fabricar-100-millones-de-vehicul
Empresas

El sueño de los 100 millones de autos se enfría con la economía global

Consejos para evitar sanciones

Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.

-Revisa el reporte de calidad del aire del día.

-Planea tus traslados con anticipación.

-Verifica el engomado y la terminación de placa de tu auto.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita multas, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México, beneficiando la salud de todos los habitantes de la región.

Publicidad

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad