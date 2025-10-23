El Gran Premio de México de Fórmula 1 regresa este fin de semana a la capital del país. La sede, como es bien conocida, será el Autódromo Hermanos Rodríguez, que no contará con servicio de estacionamiento, por lo que la mejor opción para llegar será el transporte público.
Así puedes llegar al Gran Premio de México 2025: rutas especiales, Metro, carpool y apps de transporte
Como en años anteriores, el gobierno de la Ciudad de México implementará un dispositivo de seguridad y movilidad para facilitar el acceso al recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco.
Si tienes boletos para alguno de los tres días de actividades o simplemente quieres acercarte a las inmediaciones para vivir parte de la experiencia de la F1, aquí te contamos todas las opciones para llegar.
¿Cómo llegar en Metro al Autódromo?
Con motivo del Gran Premio de la Ciudad de México 2025, que se celebrará del 24 al 26 de octubre, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla, de la Línea 9 (Café) del Metro, son las más cercanas y recomendadas para acceder al Autódromo Hermanos Rodríguez.
El STC y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementarán un operativo especial durante los tres días del evento. Habrá presencia de elementos policiales y personal de apoyo en las estaciones aledañas al recinto para garantizar trayectos seguros, orientar a los asistentes y atender cualquier eventualidad.
Las autoridades capitalinas exhortaron a planear el traslado con anticipación, mantener el orden en los andenes y seguir las indicaciones del personal del Metro ante el aumento esperado en la afluencia de pasajeros.
Con motivo del Gran Premio de la Ciudad de México 2025, que se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez; las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea 9, aledañas al autódromo, son opciones para asistir al evento.
Conexiones de la Línea 9 del Metro
Esta línea atraviesa la ciudad de oriente a poniente, por lo que ofrece múltiples alternativas para llegar desde distintos puntos de la capital:
Pantitlán (terminan oriente): conecta con las líneas 1, 5, A del Metro, con la Línea 4 del Metrobús y la Línea 3 del Mexibus.
Jamaica: conexión con la Línea 4 del Metro.
Chabacano: enlace con las líneas 2 y 8 del Metro.
Centro Médico: conexión con la Línea 3 del Metro.
Chilpancingo: conecta con la Línea 1 del Metrobús.
Patriotismo: conexión con la Línea 2 del Metrobús.
Tacubaya (terminal poniente): enlace con las líneas 1 y 7 del Metro, además de la Línea 2 del Metrobús.
Gracias a estas conexiones, los asistentes pueden llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez desde prácticamente cualquier punto de la Ciudad de México utilizando el transporte público.
Habrá rutas especiales… pero costarán más
De acuerdo con información oficial de la Fórmula 1 , para reducir el tráfico y facilitar el acceso al Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de México 2025 (del 24 al 26 de octubre), se habilitarán rutas especiales de transporte desde estaciones de transportación remota.
Puntos de salida:
-Estadio Azteca – Calzada de Tlalpan esquina Circuito Azteca
-Plaza Carso – Calle Presa Falcón 369
-Auditorio Nacional – Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco
-Expo México Santa Fe – Av. Santa Fe 270
-Hipódromo de las Américas – Av. del Conscripto 311
Horarios: 07:00 a 19:00 horas, con corridas continuas de ida y vuelta.
Costo: $150 por viaje sencillo, $300 por viaje redondo. Se paga con Tarjeta de Movilidad Integrada, que también puede recargarse en cada punto de salida.
Puntos de llegada al autódromo: Eje 3 Sur Añil (Puerta 7 del Palacio de los Deportes), Viaducto Río Piedad (Puertas 8 y 9), Eje 4 Oriente (Puertas 12 y 13).
#MovilidadCDMX
Si acudes al Gran Premio de México de la F1 puedes llegar utilizando la línea 2 de #Trolebús
O con alguno de los 2 servicios especiales directos al Autódromo Hermanos Rodríguez desde el Estadio Azteca y Plaza Carso el 24, 25 y 26 de octubre.
Estacionamientos y Ticket2Ride
No habrá estacionamiento dentro del Autódromo. Como alternativa, se ofrecerá Ticket2Ride, un servicio de autobuses de ida y vuelta desde puntos estratégicos de la ciudad:
Puntos de abordaje: Mundo E, Interlomas, Perisur, Condesa y Plaza Lindavista.
Costo: $350 pesos por persona por día, más cargos por servicio.
Los usuarios dejan sus vehículos en los estacionamientos designados y son transportados directamente al circuito, regresando al mismo punto después del evento.
También hay opciones de estacionamiento en hoteles, casas y centros comerciales cercanos, aunque sus tarifas superan los $200 por día y no siempre garantizan seguridad total.
¡Atención, fans!
Ya pueden conocer el mapa oficial del #MexicoGP 2025.
Accesos, gradas, tiendas, food courts, activaciones… TODO para que armes tu ruta perfecta en el Autódromo.
Carpool y transporte compartido
La app del México GP ofrece una comunidad de carpool en alianza con Tribbu, donde los aficionados pueden compartir el trayecto en vehículo particular a uno de los puntos de remotos de salida.
Disponible para iOS y Android, accediendo al botón “Conócela aquí” en la sección “Plan de Movilidad”.
Al instalar la app, los usuarios deben unirse a la red Gran Premio Mexicano con el código F1MEXICO.
Esta modalidad permite reducir gastos, viajar acompañado y disminuir la cantidad de vehículos.
Llegar mediante apps de transporte y transporte perimetral
Se habilitará una zona de ascenso y descenso para Uber, Didi y otras apps en la Puerta 6 del Palacio de los Deportes.
Las bases de taxi oficial estarán en Puerta 15 del Autódromo (calle Añil esquina con Resina), con unidades identificadas y cobro por taxímetro.
Transporte perimetral gratuito (RTP, Metrobús y Trolebús) conectará a los asistentes con sus puertas asignadas dentro del Autódromo, de 07:00 a 20:00 horas.