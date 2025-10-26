Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Costco abrirá nueva sucursal en CDMX y otras ciudades; deja fuera un estado por tener muchas manifestaciones

Costco busca abrir tiendas en mercados con al menos medio millón de habitantes; aún hay estados pendientes como Durango, Tampico y Oaxaca.
dom 26 octubre 2025 10:02 AM
Costco abrirá nueva sucursal en CDMX y otras ciudades; deja fuera un estado por tener muchas manifestaciones
Costco sigue siendo muy atractivo en México, aunque hay estados sin tiendas y zonas sin planes de expansión. (Especial)

Costco alista una nueva etapa de expansión en México. La cadena de clubes de precios, prepara la apertura de nuevas tiendas y la exploración de mercados medianos con alto potencial de consumo.

Aún hay estados del país sin una sucursal de Costco, algunos que por ahora han sido descartados y otros donde la empresa identifica oportunidades para ampliar su presencia, como la Ciudad de México, donde prepara la apertura de una nueva tienda al sur de la capital.

Publicidad

¿Cuál es el estado que se quedará sin Costco?

Mauricio Talayero, CFO de Costco México, reveló, durante su participación en el Retail Day México 2025, parte de la estrategia de la expansión de Costco. La empresa busca abrir tiendas en mercados con al menos medio millón de habitantes. Talayero señaló que aún hay estados pendientes, como Durango, Tampico y Oaxaca, sin embargo, este último no forma parte de los planes a corto plazo.

“No está considerado debido al riesgo que representan las constantes manifestaciones”, explicó el directivo, al señalar los retos de operar en algunas regiones.

Cómo un hot dog resume la estrategia de eficiencia de precios de Costco
Empresas

Cómo un hot dog resume la estrategia de eficiencia de precios de Costco

Nuevo Costco en CDMX

Costco prepara la apertura de una nueva tienda en Ciudad de México, ubicada en la zona de División del Norte, que comenzará operaciones en enero de 2026.

De acuerdo con su sitio web, la empresa cuenta con tiendas en la zona del Valle de México en Polanco, Lindavista, Santa Fe, Mixcoac, Villa Coapa, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Satélite, Metepec y Huixquilucán.

Costco Wholesale in Rancho Cordova at night
Empresas

¿Quién es el dueño de Costco?

Además, la empresa abrirá otra sucursal en Monterrey en mayo y evalúa una cuarta unidad en Guadalajara.

A mediano plazo, la cadena busca expandirse hacia el sureste del país, con especial interés en Playa del Carmen y otras zonas de la península de Yucatán, así como en ciudades medianas como Pachuca e Irapuato.

El presidente ejecutivo de Costco optó por dar un día libre a sus empleados. (Foto: Getty Images)
Actualmente, Costco cuenta con 43 tiendas en México, con presencia en 20 estados y cobertura que va desde Tijuana hasta Cancún

¿Cuántas tiendas tiene Costco en México?

De acuerdo con su página oficial, Costco cuenta con un total de 43 ubicaciones en el país, que se extienden desde Tijuana hasta Cancún, pasando por el centro de México, lo que refleja su amplia presencia a nivel nacional. Estas son:

- Aguascalientes: 1

- San Luis Potosí: 1

- Coahuila: 2

- Guanajuato: 3

- Nuevo León: 3

- Jalisco: 4

- Querétaro: 1

- Michoacán: 1

- Sinaloa: 1

- Estado de México: 6

- Ciudad de México: 6

- Morelos: 1

- Chihuahua: 2

- Puebla: 1

- Veracruz: 2

- Baja California Sur: 1

- Sonora: 1

- Tabasco: 1

- Yucatán: 1

- Baja California: 3

- Quintana Roo: 1

Con información de Mara Echeverría

Publicidad

Tags

Costco Wholesale Corporation empresas

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad