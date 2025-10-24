¿Dónde están los cines para ver Frankenstein, de Guillermo del Toro, en CDMX y Edomex?

¿En qué cines puedo ver ‘Frankestein’ en México?

Como ocurrió en 2022, con otra película de Guillermo del Toro, Pinocho; Frankenstein será exhibida en pocos cines en todo el país, principalmente independendientes, para apoyar estos recintos fuera del esquema comercial.

De acuerdo con la productora Netflix, la película tendrá distribución en 28 de los 31 estados de la República, en diferentes salas de cine. Algunos ya la tienen en exhibición desde el jueves 23 de octubre.

La película tendrá estreno oficial en streaming el 7 de noviembre, en Netflix.

CDMX

En la capital, la película estará en salas de 15 cines distribuidos en casi todas las alcaldías de la Ciudad:

Álvaro Obregón

Cineteca Nacional Chapultepec, Av. Vasco de Quiroga #1401, Colonia Santa Fe.

Cinemanía, Altamirano 46, Tizapán San Ángel, San Ángel.

Autocinema Coyote Insurgentes, Av. Insurgentes Centro 1729, Guadalupe Inn.

Azcapotzalco

Cinedot Azcapotzalco, Av. Azcapotzalco 527, Centro.

Cinetop Azcapotzalco, Av. Aquiles Serdán 400, Nextengo.

Benito Juárez

Cineteca Nacional Xoco, Av. México Coyoacán 389, Xoco.

Cinemas WTC, Montecito 38, Nápoles.

Coyoacán

Cineteca Nacional de las Artes, Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco.

Sala Julio Bracho, CCU Av. Insurgentes Sur 3000, C.U.

Cuauhtémoc

Cine Tonalá, Tonalá 261, Roma Sur.

La Casa del Cine, República de Uruguay 52-segundo piso, Centro Histórico.

Museo Universitario del Chopo, Dr. Enrique González Martínez 10-P. B, Sta María la Ribera.

Iztapalapa

Cinespot Tláhuac, Av. Tláhuac 1535, El Vergel.

Magdalena Contreras

Cine Linterna Mágica, Periférico Sur y Glorieta de, Av. San Jerónimo, Puente Sierra.

Miguel Hidalgo

Autocinema Coyote Polanco, Prol. Moliere 479, Ampliación Granada.

Estado de México

Film Club Café, Blvd. Manuel Ávila Camacho #1695, Sótano, Col. La Florida, C.P. 53130 Naucalpan.

Cineteca Mexiquense, Boulevar, Jesús Reyes Heroles 302, Delegación San Buenaventura, 50110 San Buenaventura, Méx.

Cinedot Coacalco, Av. José López Portillo 220, San Lorenzo Tetlixtac, 55714 San Francisco Coacalco.

Conedot Ecatepec, Vía Morelos 351, Industrial, 55425 Ecatepec de Morelos

Conedot Los Reyes, Carr. Federal México-Puebla Km 17.5, Plaza, 56400 Los Reyes Acaquilpan.

Cinemas Plaza Mariana, Pastejé, 52176 Cdad. de Jocotitlán.

Cineplex Atlacomulco, Antonio Vélez 3, Col. Centro, 50450 Atlacomulco de Fabela.

CineStat San Mateo, Av. San Mateo Nopala 172, Col. San Mateo Nopala, CP 53220, Naucalpan de Juárez.

Cinemas Lerma, Autopista México-Toluca Km 50 Colonia La Isla 52000 Lerma.

Cinema Plaza Valle, F. Gregorio Jimenez, Plaza Valle, Fray Gregorio Jiménez de La Cuenca 100, Sta Maria Ahuacatlan, 51200 Valle de Bravo.

Cine Xilotzin, Av. Lázaro Cárdenas Nte. 119-A, Jilotepec de Andres Molina Enriquez, 54253 Jilotepec de Molina Enríquez.

Cineplex Ixtapaluca, Av. Cuauhtémoc 2000, Santa Barbara, 56570 Ixtapaluca.

Elenco y Guillermo del Toro estarán en la CDMX

La cuenta oficial de Netflix Latinoamérica confirmó que el director y guinista de la película, Guillermo del Toro, así como los actores Jacob Elordi y Oscar Isaac, tedrán una presentación oficial de la película en la Ciudad de México.

La cita será el lunes 3 de noviembre.

(De izquierda a derecha) Jacob Elordi, Guillermo del Toro, Martin Scorsese y Oscar Isaac. (Foto: Guillermo del Toro / @realgdt.bsky.social)

¿De qué trata 'Frankenstein'?

La película es una adaptación de la novela homónima de Mary Shelley, publicada en 1818. Trata de un científico excéntrico y brillante que da vida a una criatura monstruosa que lleva a su destrucción.

Sin embargo, el director Guillermo del Toro explicó que estará enfocado en explorar la dinámica familiar de padres e hijos.