El Chepe: la aventura que todo mundo debería vivir

¿Cómo empezar la aventura en el Chepe Express?

Antes de que decidas viajar en este tren, te aconsejamos que planifiques tu viaje con antelación, dado que, aunque el Chepe Express cuenta con servicio durante todo el año, hay fechas que presentan mayor demanda, como Semana Santa y Navidad. Además, planear tu viaje permitirá que organices mejor tu estancia en Chihuahua y disfrutar de sus bellos destinos turísticos.

La aventura en el Chepe Express comienza en Creel , el interesante Pueblo Mágico, luego continúa en las estaciones Divisadero, Bahuichivo y El Fuerte, en Chihuahua, hasta llegar a Los Mochis, Sinaloa.

En estos parajes tendrás la oportunidad de visitar los sitios más emblemáticos de la zona, por ejemplo: las impresionantes Barrancas del Cobre , los viñedos en Bahuichivo, disfrutar del turismo de aventura en la Sierra Tarahumara, enterarte de la historia de Creel y, por supuesto, conocer a los ralámulis, su cultura y tradiciones ancestrales.

Si viajas en temporada invernal, te sorprenderás con los icónicos paisajes nevados, mientras que en verano observarás postales llenas del verdor de la naturaleza, así como las impactantes cascadas .

Para tu tranquilidad, en el Chepe Express, un agente de viajes te ayudará a trazar tu itinerario con las recomendaciones de sitios que sean acordes a tus intereses y tiempos.