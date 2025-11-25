Cuándo es el Black Friday en Amazon y Mercado Libre

¿Cuándo es el Black Friday?

Esta temporada de descuentos se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre de 2025, que es la fecha que sigue al Día de Acción de Gracias, que se celebra el cuarto jueves de noviembre. Aunque esta celebración tuvo su origen en Estados Unidos, ésta se extiende ya a varios países.

¿Cuándo es el Black Friday en Mercado Libre?

En la página oficial de Mercado Libre ya se ofertan los descuentos en categorías como tecnología, moda, artículos para el hogar y belleza, entre muchas otras , que se lleva a cabo desde el lunes 24 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 1 de diciembre, en el que los consumidores tienen diversas opciones de pago, entre las más utilizadas son las tarjetas de crédito y débito, y pagos en efectivo.

“Puedes elegir esta opción al finalizar tu compra y realizar el pago en puntos de conveniencia como OXXO o 7-Eleven, lo que hace que las ofertas del Black Friday sean accesibles para todos”, detalla Mercado Libre.

Además, con la billetera digital de la plataforma, Mercado Pago, permite recargar saldo y utilizarlo en las compras de forma rápida.

¿Cuándo es el Black Friday en Amazon?

La e-commerce detalla que se llevará a cabo del jueves 27 de noviembre al lunes 1 de diciembre de 2025, que es día del Ciber Monday, otro día dedicado a la temporada navideña de compras.

Amazon recomienda iniciar sesión si ya se es cliente o crear una cuenta para después acceder a la página, seleccionar el producto y elegir la forma de pago.

“Cualquier producto que muestre Envío GRATIS en tu primer pedido en la página de detalles del producto y que sea enviado por Amazon México, es elegible. También puedes recibir envío gratis en todas tus órdenes al elegir un punto de entrega, en todos tus pedidos de 299 pesos o más o con Amazon Prime”, detalla la página oficial.

Al igual que Mercado Libre, Amazon México tiene diversos métodos de pago con las tarjetas de débito y crédito, pago en efectivo en miles de establecimientos, Meses Sin Intereses, Pago a Meses, Tarjetas de regalo Amazon y vales de despensa.

Amazon ya detalla los descuentos para el Black Friday que es hasta 60% de descuentos, 24 meses sin intereses y hasta 20% en cupón bancario .

Estas son algunas de las tiendas más populares que ya confirmaron promociones por el Black Friday en México:

-Liverpool

-Walmart

-Amazon

-Mercado Libre

-Coppel

-Shein

-Temu

-Soriana

-AliExpress

-Adidas

-Nike

-Puma