El verdadero triunfo de Frankenstein de Guillermo del Toro se vive en Netflix, no en taquilla

La estrategia de taquilla de Netflix para Frankenstein

Actualmente se desconocen los ingresos totales de la taquilla mundial, ya que no se cuenta con la información de varios países debido a que Netflix no suele revelar las cifras. El sitio especializado Box Office Mojo señala que Corea del Sur generó 144,496 dólares en 74 cines durante dos fines de semana. Mientras tanto, Opus Data estimó otros 480,678 dólares solo de Países Bajos, con 48 pantallas a corte al 17 de noviembre de 2025.

La presencia de Frankenstein en los cines fue diferente a otras cintas. Tuvo un estreno limitado en pocos cines, como parte de una estrategia de distribución de Netflix para competir en los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, mejor conocidos como los Oscar.

Para que el filme sea elegible, debe tener un estreno comercial en salas de cine en Los Ángeles durante al menos una semana. En Estados Unidos, como en varios países, estuvo bajo una distribución limitada a cines independientes.

En México, la estrategia fue similar. En lugar de presentarse en pantallas de Cinépolis o Cinemex, fue distribuida exclusivamente por cines de la Cineteca Nacional, salas estatales y pequeñas cadenas como Cinedot.

El director Guillermo del Toro se toma una selfie con un fan durante la alfombra roja de la película 'Frankenstein' en el Colegio de San Ildefonso el 3 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México, México. (Manuel Velasquez/Getty Images)

El objetivo no era precisamente alcanzar grandes cifras de taquilla, sino tener un impacto en la audiencia de Netflix, así como su oportunidad de participación en los Oscar.

A pesar de ello, los boletos para mirar la película se agotaron en poco tiempo, por lo que sí había entusiasmo del público en los pocos cines.

Thank you to the Critics Choice Awards for shortlisting FRANKENSTEIN for 9 categories. pic.twitter.com/L5qQBoBkDW — Frankenstein Film (@FrankensteinGDT) November 24, 2025

Con un entusiasmo similar, la película se estrenó el 7 de noviembre en Netflix en formato de streaming. Varios días después, Frankenstein alcanzó el primer puesto de las películas en inglés con 29.1 millones de vistas, colocándola en el Top 10 en 93 países, siendo la principal de 72.

Actualmente ya superó los 76 millones de visualizaciones, y la audiencia la recibió de manera positiva, con una puntuación de 94% en Rotten Tomatoes.

Netflix pagó 120 millones de dólares para su producción

Guillermo Del Toro tuvo que esperar para encontrar a quien decidera inviertir grandes cifras en esta película que demandaba monumentales escenografías y grandes detalles de producción. Esa figura fue Netflix, la cual desenbolsó 120 millones de dólares, de acuerdo con el director en una entrevista con Variety.

Esperé a que el filme pudiera hacerse en las condiciones justas, tanto artísticas como de dimensión Guillermo del Toro sobre ‘Frankenstein’

No es la primera colaboración de Netflix el mexicano. La plataforma de streaming también participó como productora de la película ‘Pinocho de Guillermo del Toro’ estrenada en 2022, una película en stop motion que requirió un presupuesto de 35 millones de dólares, lo que en pesos fue casi 700 millones.

Frankenstein podría tener una edición especial en DVD

Guillermo del Toro reveló en una publicación de 𝕏 que la película contará con una edición física , la cual contará con escenas eliminadas (como una secuencia que se suprimió del montaje con Elizabeth (interpretada por Mia Goth) en el convento donde vive antes de casarse con la familia Frankenstein), así como material extra e incluso making of de la producción.

It will be included in the physical media release https://t.co/keSP0tHvUX — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 26, 2025

Actualmente se desconoce la fecha y especificaciones técnicas del lanzamiento, así como si el formato será en 4K UHD, o DVD o Blu-ray.

Sin embargo, esta es una oportunidad para los coleccionistas y admiradores del director tapatío para obtener una edición especial.