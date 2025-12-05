Publicidad

A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 y dónde verlo

México conocerá a su rival para el partido inaugural del Mundial 2026 en el sorteo en Washington. La ceremonia incluye transmisión para México en TV y streaming.
vie 05 diciembre 2025 09:14 AM
La sede es el Centro Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C. (DAN MULLAN/Getty Images via AFP)

El sorteo del Mundial 2026 concentra la atención porque define el camino de cada selección antes del inicio del torneo. La ceremonia reparte los grupos, fija posiciones y abre la conversación sobre los rivales que marcarán la fase inicial.

Te decimos a qué hora empieza en México y dónde verlo en vivo.

A qué hora es el sorteo del Mundial 2026

La ceremonia tiene lugar este viernes 5 de diciembre a las 11:00 horas en horario del centro de México. La sede es el Centro Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C.

Dónde ver el sorteo del Mundial 2026

Puedes ver la transmisión en vivo en los siguientes canales:

- FIFA.com

- ViX

- Canal de las Estrellas

- YouTube oficial de FIFA

Cómo se define el sorteo y qué selecciones participan

El procedimiento de selección fue definido el 25 de noviembre con base en el ranking de selecciones. Los tres anfitriones ocupan el primer bombo junto con los nueve mejores equipos del mundo. La distribución es:

Bombo 1

México, Canadá, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Los anfitriones se distinguen con pelotas de color y posición fija:

- México: A1 (verde)

- Canadá: B1 (roja)

- Estados Unidos: D1 (azul)

Las selecciones restantes del bombo 1 ocupan la posición “1” del grupo que les corresponda. Después se sortean los bombos 2, 3 y 4, en ese orden, desde el Grupo A hasta el Grupo L.

Al momento existen 42 selecciones clasificadas. Los últimos seis lugares se definen en marzo de 2026, mediante repechajes: cuatro plazas por repesca de UEFA y dos plazas del Torneo Clasificatorio de la FIFA.

Cuándo se define el calendario de partidos

Será el sábado 6 de diciembre a las 11:00 am cuando se defina el calendario oficial. Los interesados pueden ver el anuncio en el perfil oficial de YouTube de la FIFA o en la página FIFA.com.

Espectáculo musical y conducción del sorteo

Actuaciones de artistas de distintos géneros musicales forman parte de la ceremonia, entre ellos Andrea Bocelli, Village People, Robbie Williams y Nicole Scherzinger. Heidi Klum y Kevin Hart conducen el evento.

