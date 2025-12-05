Meta se alía con medios de comunicación para usar sus contenidos y entrenar su IA

“Nos comprometemos a que Meta AI sea más receptiva, precisa y equilibrada. Seguir el ritmo de los eventos en tiempo real puede ser difícil para los sistemas de IA actuales, pero al integrar más y diferentes tipos de fuentes de noticias, nuestro objetivo es mejorar la capacidad de Meta AI para ofrecer contenido e información oportunos y relevantes”, dijo la empresa.

Esta medida va en sentido contrario a lo que Meta había hecho con sus plataformas de redes sociales, pues el año pasado eliminó la pestaña de “noticias” en Facebook, mientras que en Instagram minimizó la visualización de contenido noticioso, algo que generó revuelo al tratarse de un año de elecciones en muchos países del mundo.

Por otra parte, en el 2022 la empresa también eliminó las compensaciones a los medios de comunicación, una decisión que se tomó con el objetivo de centrarse en la economía de los creadores individuales y no en los consorcios de comunicación.

La iniciativa también busca atraer a más usuarios a su chatbot de IA, en medio de una creciente oferta de los rivales, quienes lanzaron nuevas versiones, como Google, que con Gemini 3 se sitúa como el competidor más serio de la carrera, incluso por delante de OpenAI.

Actualmente, Meta AI está disponible en más de 200 países y se puede acceder por medio de Instagram, Facebook y WhatsApp. De hecho, para apuntalar su estrategia frente a otras empresas de IA, Meta cerró el acceso a ChatGPT y Copilot por medio de WhatsApp.

El año pasado, la compañía también firmó un acuerdo similar con Reuters, mientras que OpenAI hizo lo propio con diferentes medios de comunicación estadounidenses, como The Wall Street Jorunal, Financial Times, Future y Vox Media, entre otros.

Sin embargo, la firma de Sam Altman también enfrenta una demanda por parte del New York Times por violaciones a derechos de autor, un proceso que el Times también comenzó en contra de Perplexity recientemente.

El argumento del Times es que la IA se beneficia de la información del diario hasta el punto de que utiliza “copias textuales o sustancialmente similares” de su trabajo y por ello solicita que deje de entrenar su contenido para el entrenamiento y resultados de su herramienta.