Los estadios Azteca, Akron y BBVA: ¿cuál tiene la mayor infraestructura para el Mundial?

Estadio Banorte (Azteca) - CDMX

El Estadio Banorte, mejor conocido por Azteca, es el recinto mundialista por excelencia por su capacidad e infraestructura. Inicialmente, el coloso se construyó sobre un terreno de 63,590 metros sobre la Av. Tlalpan, con más de 100,000 toneladas de concreto, 8,000 toneladas de acero de alta resistencia; 1,200 toneladas de acero estructural y 180,000 toneladas de roca dinamitada.

El costo de la obra fue de más de 200 millones de pesos.

Tiene una cancha de 105 metros de largo por 68 metros de ancho, con una longitud total de graderías de 55 kilómetros. La altura desde la cancha hasta la última grada es de 40.5 metros.

Estadio Azteca - Exterior (Mauricio Salas/Getty Images)

Además del espacio de juego, y el total de graderías, los asientos se dividen en varias categorías, con palcos, plateas, titulares y suites. Cuenta con un sistema de iluminación artificial de 320 luces led horizontales y escindido inmediato con las cuales se estima que logran el 20% de ahorro de electricidad.

De acuerdo con el Estadio Banorte, el recinto es incluyente, por lo que cuenta con rampas y lugares especiales, así como algunos beneficios y pasos para personas con capacidades diferentes.

Esta magnitud le ha dado honor a su apodo “El coloso de Santa Úrsula”, la colonia de la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, en donde se encuentra ubicado.

El estadio lleva un proceso de remodelación para alistarse a recibir el Mundial con mejor tecnología y conectividad. Entre algunas de las obras que están preparando es la ampliación de la capacidad, mejoras estéticas y funcionales, reacondicionamiento del techo, la instalación de nuevas pantallas y la construcción de nuevos vestidores.

Actualmente tiene una capacidad de 83,264 personas. El Estadio Azteca se convertirá así en el único en todo planeta en ser tres veces mundialista, luego de recibir las ediciones 1970 y 1986.

Este año, el nombre oficial cambió a Estadio Banorte, debido a un acuerdo financiero en que convierte al banco en su patrocinador principal al otorgar un préstamo de 2,100 millones de pesos para pagar en un plazo de 12 años, según información de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Estadio Akron - Guadalajara

Localizado en Jalisco, la casa de las Chivas es uno de los estadios más grandes y nuevos del país. Inaugurado en 2010, tiene una capacidad de 46,355 personas y fue diseñado en alusión a la figura de un volcom para que se fusionara con el paisaje de la zona.

Está compuesto por cinco niveles, dos se encuentran debajo del nivel del terreno natural, de tal forma que solo la altura de los otros tres niveles se ven desde la fachada. La berma, la talud que le da forma de volcán, está cubierta con 21,600 metros cuadrados de pasto natural y funciona como una cuberta sustentable que amortigua las altas temperaturas del Bajío.

El Estadio de las Chivas, conocido como Estadio Akron, está ubicado en el municipio de Zapopan, al oeste de la zona metropolitana de Guuadalajara, Jalisco. (Arturo Peña Romano Medina/Getty Images)

Tiene más de 5,000 cajones de estacionamiento iluminados y un subterráneo de capacidad para 780 vehículos. Mientras tanto, en su interior, el atrio de 21,000 metros cuadrados con una vista al campo tiene varios servicios como alimentos, bebidas, tiendas y baños.

El espacio está diseñado para ser inclusivo y tiene 208 lugares para personas con discapacidad y un acompañante con dos rampas de acceso fácil a las gradas, nueve elevadores, tres de montacargas y seis comunes, así como baños exclusivos en cada núcleo.

Una de sus características relevantes es su sistema de seguridad avanzado, tecnología LED de alta definición en las pantallas y vallas y mejoras en la conectividad WiFi.

La iluminación está a cargo de focos de sodio a tecnología LED, con una inversión de 3 millones de dólares. Además de la cancha, con césped híbrido de mantenimiento sustentable, cuyos cuidados ascienden a 100 millones de pesos.

La obra original empezó a construirse en 2004 y costó 200 millones de dólares y fue diseñada por VFO Arquitectos con la dirección artística de Jean Marie Massaud y Daniel Pouzet.

Estadio BBVA - Monterrey

El Estadio BBVA Bancomer fue inaugurado en 2015 después de una inversión de 3,000 millones de pesos para su construcción, caracterizada por mostrar una “dona” de metal contemporánea en un área de cinco hectáreas o más de 245,000 metros cuadrados.

Estadio BBVA en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, México, en la zona metropolitana de Monterrey (Arlette Lopez/Getty Images)

Para su edificación se utilizaron 6,300 toneladas de acero, aluminio en cubierta, fachada y canceles, 5,600 toneladas de varillas y 57,000 metros cúbicos de concreto. La cubierta de la estructura es de lámina de aluminio Kalzip, tiene unas dimensiones de 54,000 metros cuadrados.

En su interior, hay más de 900 pantallas y 37 concesiones con gran variedad de esquilmos para satisfacer las demandas de los espectadores. Y ya en el terreno de juego, hay otras dos pantallas gigantes de tecnología LED ubicadas en las esquinas suroriente y surponiente de 8.40 metros de largo por 19 metros de ancho, las cuales utilizan equipo de audio BOSE.

El edificio alcanzó la certificación LEED Platino tras su construcción, por el ahorro energético en la obra, el aprovechamiento de aguas pluviales ya en funcionamiento puesto tienen descarga cero, entre otros criterios.

Desde su diseño, no faltan remodelaciones para poder albergar los cuatro partidos programados por el Mundial. Actualmente tiene una capacidad de 53,529 personas.

Las tres sedes del Mundial 2026 en México

Los tres estadios albergarán 13 de los 104 partidos que contempla el Mundial 2026, ya que la mayoría se realizarán en Estados Unidos.

Sin embargo, en esos pocos partidos, las sedes tendrán que cambiar de nombre, ya que la FIFA prohíbe nombres de marcas o empresas para evitar publicidad. De tal manera que se llamarán de la siguiente manera:

El Estadio Akron se llamará Estadio Guadalajara.

El Estadio BBVA será el Estadio Monterrey.

El Estadio Banorte será, como siempre, Estadio Azteca.