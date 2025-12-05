Grupo Bimbo inaugura un museo interactivo para celebrar su 80 aniversario

Para el corte del listón estuvieron presentes Daniel Servitje, presidente ejecutivo de Grupo Bimbo; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México; Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, y Ana Francis López Bayghen, secretaria de Cultura de la Ciudad de México.

En el evento, Servitje afirmó que el 80 aniversario de la compañía es un motivo de orgullo y gratitud que se extiende a sus más de 153,000 colaboradores y que se materializa con la inauguración de MiBIMBO.

“Hoy, 2 de diciembre, celebramos los primeros 80 años de vida de nuestra empresa, 80 creciendo juntos. Lo hacemos inaugurando el Museo Interactivo Bimbo, un espacio donde honramos el pasado, celebramos el presente y proyectamos el futuro de todas y todos los que hemos puesto un ‘granito’ de harina, como decimos aquí”, explicó el presidente ejecutivo.

Luego de estas palabras, Alicia Bárcenas puso en relieve el enorme compromiso y los resultados tangibles del grupo en materia de sustentabilidad.

También enfatizó logros específicos como la implementación de prácticas de agricultura regenerativa, el uso de energías renovables, el impulso de la movilidad eléctrica, la meta de cero desperdicios de alimento y agua y el avance del 94% de sus empaques hacia la reciclabilidad.

Complementando el reconocimiento, Vidal Llerenas destacó el papel de Grupo Bimbo como un pilar del crecimiento de la economía mexicana a través de la inversión y la generación de empleo, mediante el trabajo conjunto con el gobierno.

Ciencia, tecnología y sustentabilidad

MiBIMBO refleja también la filosofía de Grupo Bimbo: construir una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana, con un portafolio listo para satisfacer las necesidades y expectativas de sus consumidores, evolucionando hacia un perfil de nutrición positiva.

Ubicado en Isabel La Católica 51, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el recinto estará listo para atraer a más de 220,000 visitantes proyectados para su primer año, a partir del 20 de enero de 2026. Tendrá capacidad para recibir a 600 personas de forma simultánea en 11 zonas temáticas.

Tras el corte del listón, la secretaria de cultura de la Ciudad de México subrayó que este museo interactivo está diseñado para despertar el entusiasmo por adquirir conocimiento desde la curiosidad, la diversión y el juego.

“Siempre es una buena noticia que abra un museo, pero además es una buena noticia que abra un museo como los que ustedes saben hacer, porque en verdad les salen muy divertidos (…) Es importante compartir la alegría y la pasión absoluta por aprender”, puntualizó López Bayghen.

Finalmente, Karina Fogel, directora del MiBIMBO, aseguró que parte del ingreso obtenido de los boletos se destinará al programa Huellas, dirigido a la conservación del oso negro mexicano. Esta iniciativa en pro de la especie en peligro de extinción se realiza en colaboración con instituciones como el Museo del Desierto, la Reserva Chipinque y la Semarnat.