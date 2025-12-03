Este miércoles, Puri Lucena y Fernando Guarneros te cuentan sobre el brote de sarampión que debe frenar México antes del Mundial, ya que la llegada de extranjeros proveniente de lugares en los que también hay contagios podría importar más casos. Además, el país podría perder la certificación de nación libre de sarampión de la OPS si se mantiene la circulación por más de 12 meses.
México debe controlar el brote de sarampión antes del Mundial 2026
El país debe mejorar la vacunación y lograr una cobertura de al menos 95%. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 03 diciembre 2025 06:51 AM
Además, comentan estos temas:
- Mundial 2026: la piratería juega de local en México con una afición fácil de engañar
- Senado aprueba la lista de 10 candidatos para encabezar la FGR
- ‘Hablar en IA’ será más importante que saber un segundo idioma
- El oso Bearista de Starbucks que hizo madrugar y hasta acampar a los consumidores
