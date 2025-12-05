Esta no es la única coincidencia alrededor del encuentro que se jugará el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca —hoy Estadio Banorte—. El debut del Mundial llegará acompañado de varios datos curiosos que llaman la atención.

Las coincidencias del México vs. Sudáfrica

La primera gran coincidencia es la fecha: aquel México vs. Sudáfrica del Mundial 2010 también se disputó un 11 de junio. Ese partido inaugural terminó en empate 1-1.

Otra coincidencia es el banquillo. En 2010, el director técnico de la Selección Mexicana era Javier “El Vasco” Aguirre, el mismo que hoy vuelve a dirigir al representativo nacional rumbo a 2026.

En aquel encuentro, Sudáfrica abrió el marcador con un golazo de Siphiwe Tshabalala al minuto 55, mientras que México empató al 79 con anotación de Rafael Márquez.

Aquí aparece otro dato llamativo: hoy, Rafa Márquez es el auxiliar técnico de Javier Aguirre en la selección, y existe el rumor de que podría convertirse en el próximo entrenador nacional después del Mundial.

Habrá que esperar al 11 de junio de 2026 para saber si también se repiten los colores de las camisetas: verde para México y amarillo para Sudáfrica.

Lo que sí no se quiere repetir es el marcador. La expectativa es que México pueda iniciar con una victoria en el primer partido del Grupo A y de todo el Mundial 2026.

Javier “El Vasco” Aguirre dirigió a la Selección Mexicana en el Mundial de Sudáfrica 2010. (Brian Snyder/REUTERS)

¿Dónde y cuándo jugará México en el Mundial 2026?

De acuerdo con la página oficial de la FIFA, la Selección Mexicana disputará sus tres partidos de la fase de grupos en estas sedes y fechas:

Jueves 11 de junio

México vs. Sudáfrica – Estadio Azteca, Ciudad de México (partido inaugural)

Jueves 18 de junio

México vs. Corea del Sur – Estadio Akron, Guadalajara

Miércoles 24 de junio

México vs. Ganador del repechaje UEFA D – Estadio Azteca, Ciudad de México

México deberá esperar hasta marzo de 2026 para conocer a su tercer rival, que saldrá del repechaje de la UEFA. Ese cupo se definirá entre cuatro selecciones europeas que se enfrentarán entre sí para obtener el último boleto del grupo.

Por ahora, está previsto que la Selección Mexicana juegue en primera ronda únicamente en el Estadio Azteca y en el Estadio Akron. El Estadio BBVA de Monterrey —Gigante de Acero— será sede mundialista, pero en esta fase solo recibirá partidos entre selecciones extranjeras.