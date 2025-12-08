Claudia Sheinbaum está en el selecto grupo de las 67 personas más elegantes del New York Times

Claudia Sheinbaum, entre las personas más elegantes, según NYT

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue una de las personalidades elegidas por la publicación estadounidense por llevar la “moda indígena” del país a través de ropa bordada, así como tomar medidas enérgicas contra las grandes marcas que imitan a los artesanos locales.

(Presidencia)

El ejemplo claro fue en agosto de este año, cuando Adidas incurrió al plagio de huaraches tradicionales de la comunidad Villa Hidalgo Yalálag, en la Sierra Norte de Oaxaca, en su modelo “Oaxaca Slip On”, diseñado por el estadounidense Willy Chavarría.

En conferencia de prensa, la presidenta afirmó que se estaba trabajando en fortalecer la legislación para imponer sanciones a quienes incurran en la apropiación cultural indebida.

"Estamos viendo la parte jurídica, para poder apoyar a los pueblos. Muchas veces grandes empresas toman productos, ideas, diseños de comunidades indígenas de nuestro país. De hecho, estamos trabajando una ley para poder garantizar (las sanciones), además de lo que ya existe y en cierta manera están usurpando la creatividad de un pueblo originario”, dijo el 8 de agosto de 2025.

Tras las medidas del Gobierno de Oaxaca, así como el respaldo de la presidenta, Adidas aceptó reparar el daño y ofreció disculpas públicas.

"Desde Adidas tenemos la mejor disposición para escuchar y atender las perspectivas de la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag y trabajar conjuntamente hacia un entendimiento que honre las tradiciones culturales y establezca bases para una relación constructiva y respetuosa".

Por otra parte, The New York Times no ha sido el único en reconocer a la presidenta de México por su vestimenta. En septiembre, el medio independiente de negocios y diseño, Monocle , realizó una publicación llamara “Hilos de poder: Cómo el estilo de los líderes globales moldea su influencia” en la que centra la discusión en la ropa de líderes políticos y sociales como el Papa León XIV, el canciller alemán Friedrich Merz y la Claudia Sheinbum.

“Ser mujer en política tiene pocas ventajas, pero una de ellas es la licencia para operar más allá de las limitaciones de un traje y una corbata. Claudia Sheinbaum ha aprovechado esta oportunidad - y admirables los distintivos textiles indígenas de su país.”

(Presidencia)

Desde su campaña electoral a la presidencia hasta la actualidad, Sheinbaum ha llevado prendas con distintivos artesanales de calidad, realizados por diseñadores y artesanos nacionales, como Claudia Vásquez Aquino, quien realizó el vestido color marfil y bordados florales que utilizó la presidenta en su toma de protesta.

“Combinar estilo y majestuosidad no es fácil, pero la primera presidenta de México lo ha logrado”, señaló Andrew Mueller para Monocle.

Artesanas mexicanas detrás de la ropa presidencial

Las prendas que porta Claudia Sheinbaum son realizadas con diferentes técnicas y bordados característicos de regiones de México, las cuales son realizadas por artesanas y diseñadoras nacionales como Claudia Vásquez Aquino, originaria de la comunidad zapoteca y representante del Taller Familiar Lari Guie', realizó el vestido color marfil de la toma de protesta.

Claudia Vásquez Aquino es originaria de Santa María Xadani, Oaxaca, y se especializa en la confección de blusas, camisas y vestidos de algodón o lino con bordado a mano en punto de cadenilla. (Facebook / Lari guie’ Arte, estilo contemporáneo)

Thelma Islas Laguna, Crystel Martínez Torres y Virginia Verónica Arce Arce confeccionaron el vestido con el que dio el primer grito de Independencia de una mujer como presidenta de México el pasado 15 de septiembre de 2025.

Y la diseñadora Olivia Trujillo Cortez, quien ha acompañado a la jefa de Estado desde finales de 2022, confeccionó el vestido con el que Claudia Sheinbaum se casó con Jesús María Tarriba.

Las lista de los más elegantes de NYT

The New York Times elige cada año a las personas que considera que transmiten su definición de “estilo” a través de la ropa, los accesorios y el peinado. Estos elementos se consideran memorables, al punto que sea conversación.

Este año, hay varias personalidades, principalmente del mundo del espectáculo, algunas figuras de la política e incluso personajes de ficción. Entre ellos, Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Carlos Alcaraz, Rosalía, el Papa León XIV, el personaje John 'Jack' Trotter en 'La edad dorada' e incluso el Labubu de Naomi Osaka.