¿El viernes 12 de diciembre es feriado en México? Lo que dice la ley sobre este día

El 12 de diciembre es un día de celebraciones en el ámbito religioso y financiero, por lo que surge la duda de si está establecido como día feriado o no.
mar 09 diciembre 2025 12:17 PM
12-diciembre-trabaja.jpg
Los altares a la Virgen de Guadalupe se limpian y se colocan flores durante el festejo del 12 de diciembre. (Foto: iStock)

El 12 de diciembre, los católicos celebran a la virgen de Guadalupe y algunas actividades se suspenden pese a que no está establecido como día oficial en la Ley Federal del Trabajo (LFT); sin embargo, sí hay personas que gozarán de este día como descanso, ya que será en viernes.

¿Se trabaja el 12 de diciembre?

Sí, de acuerdo a lo que establece la LFT, ya que el 12 de diciembre no es una conmemoración oficial por la que se suspendan labores, sino más bien es una festividad religiosa.

El artículo 74 establece como días de descanso obligatorio las siguientes fechas:

I. El 1 de enero

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo

IV. El 1 de mayo

V. El 16 de septiembre

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre

VII. El 1 de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; Fracción reformada DOF 30-09-2024

VIII. El 25 de diciembre

IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

¿Quiénes no trabajan?

Los trabajadores de bancos e instituciones financieras en general no trabajan el 12 de diciembre , ya que en esta fecha también se conmemora el Día del Empleado Bancario. Así lo establece el calendario de días inhábiles de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 2025 .

Debido al festejo a la Virgen de Guadalupe, que este año se conmemoran 494 años de su aparición en el Cerro del Tepeyac, de acuerdo con las creencias católicas, a la Basílica llegan millones de peregrinos provenientes de varios estados y países, principalmente latinoamericanos.

¿Hay clases el 12 de diciembre?

Sí, de acuerdo con lo que establece el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública. Las vacaciones iniciarán el lunes 22 de diciembre de 2025, y concluyen oficialmente hasta el miércoles 6 de enero de 2026. Los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria regresarán a las aulas hasta el 12 de enero, debido a que el 7,8 y 9 de enero de 2026, los docentes tendrán talleres intensivos.

calendario-sep-2025-2026.jpg
Calendario disponible en https://calendarioescolar.sep.gob.mx/2025-2026 (Secretaría de Educación Pública (SEP).)

