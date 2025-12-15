Hallan muertos al director de cine Rob Reiner y a su esposa en en Los Ángeles

La red NBC citó posteriormente a una fuente cercana la familia según la cual la pareja fue hallada muerta, al parecer con heridas de arma blanca.

La CNN reportó que un portavoz de la familia había confirmado la muerte de Reiner y su esposa.

La policía de Los Ángeles no confirmó la identidad de las víctimas, pero dijo que estaban investigando un caso de muerte.

"Nadie ha sido detenido, nadie está siendo interrogado como sospechoso", declaró el subjefe de la policía de Los Ángeles, Alan Hamilton.

"No voy a confirmar si alguien está siendo interrogado en este momento o no. Vamos a intentar conversar con todos los miembros de la familia que podamos", agregó.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también aseguró que hay una investigación en marcha.

"Estoy dolida por la trágica pérdida de Rob y su esposa Michele. Conocí a Rob y le tengo un tremendo respeto", declaró.

"Aclamado actor, director, productor, escritor y activista político, siempre usó sus dones en el servicio a los demás", agregó.

Rainer alcanzó la fama como actor en el papel del torpe yerno Michael "Meathead" Stivic en la serie cómica de los años 1970 "All in the family" (Mi familia), antes de comenzar a dirigir con "This is Spinal Tap", en 1984.

En 1989 dirigió y actuó en la comedia romántica "Cuando Harry conoció a Sally", con Billy Cristal y Meg Ryan.

Con información de AFP